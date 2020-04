Amputan una pierna al actor Nick Cordero tras sufrir complicaciones derivadas del coronavirus

El actor canadiense Nick Cordero se encuentra ingresado en el hospital Cedars-Sinai Medical Center, en Los Ángeles (EE UU) desde el pasado 31 de marzo tras haberse contagiado por coronavirus, lo que derivó en complicaciones por las que días más tarde le tuvieron que amputar la pierna derecha.

El intérprete, de 41 años, fue intervenido después de que se le formara un gran coágulo en la pierna durante su hospitalización. Según informan varios medios estadounidenses, el equipo de sanitarios decidió administrarle diferentes anticoagulantes para intentar inhibir la coagulación de la sangre, pero, al no surtir efecto, finalmente se vieron obligados a someterle a una operación.

Su esposa, Amanda Kloots, informa sobre el estado de salud del actor de Broadway a través de las redes sociales. "He recibido una llamada del hospital diciendo que Nick ha salido de la cirugía con vida y que se dirige a su habitación para descansar y recuperarse. Amén. Él está escuchando el apoyo, amor y sus voces todos los días. Gracias a Dios por cuidarlo y a los médicos y enfermeras del hospital", informó en una publicación.

Kloots debe seguir los protocolos para evitar contagiarse del Covid-19, por lo que estos días permanece lejos de su marido: "Todos tratamos de mantenernos positivos y fuertes sabiendo que está en el mejor cuidado. Le echo mucho de menos. No me dejan ir de visita, por supuesto, y no puedo hacer nada para ayudarlo. Nick también está asustado, esto ha ido de mal en peor", apuntó.

Nick Cordero interpretó en 2014 a Cheech en el musical Bullets Over Broadway, papel por el que fue nominado a los Premios Tony en la categoría Mejor Actor de Musical. No era la primera vez que el actor demostraba su talento sobre las tablas, ya que en 2012 formó parte del elenco del musical Rock of Ages.

En televisión ha trabajado en las seriesBlue Bloodsy Law & Order: Unidad de Víctimas Especiales. También formó parte del cartel de la película Going in Style.