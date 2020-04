Page, "a las CCAA que han tenido tentación de ir por libre": "El virus no es plural, es uno y ataca a todos"

"Estamos todos empezando a desear que no sea plural, que no mute, que no se empeñe en tener rasgos independentistas ni separatistas", ha ironizado García-Page en rueda de prensa tras la videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el resto de presidentes autonómicos.

En este punto, ha admitido que ha trasladado a los presidentes autonómicos, entre los que ha mencionado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, o al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que como "el virus mute y cambie nos complica la vida a todos".

Por ello, ha defendido que Castilla-La Mancha ha cumplido "milimetradamente" los parámetros sanitarios en cuanto a pruebas, diagnóstico e información, añadiendo que se empiezan a ver diferencias de interpretación de estadísticas entre regiones. "Es probable que haya regiones que hayan preferido disimular el problema, ha afirmado García-Page", lo que a su juicio, significa que "estaban dejando de hacer test y pruebas, están dejando de reconocer la realidad".

Por ello, ha resaltado el papel de la región como una de las principales en la realización de pruebas diagnósticas, que le ha valido "críticas" por tener "más datos de contagios", al tiempo que ha cargado contra algunas regiones que decían que tenían "pocos casos" porque "no han hecho pruebas"

"Hemos hecho todas las -pruebas- que hemos podido. Hemos sido de las que más test hemos comprado, eso ha comportado una estadística mayor, un engaño menor, un autoengaño menor", ha aseverado el presidente regional, que ha defendido la "franqueza y la limpieza" de su Ejecutivo.