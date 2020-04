Sánchez no aclara por qué no llama directamente a Casado para pactar

Unidad, solidaridad, unión. Valgan palabras y sinónimos para saber en qué quiere centrar su mensaje Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno busca alcanzar unos pactos "de reconstrucción" con todas las "fuerzas políticas". En cambio, los contactos con la oposición no son nada fluidos. Y es que Sánchez no ha respondido este sábado a la pregunta de por qué no llama al líder del PP, Pablo Casado, para lograr ese acuerdo.

Ambos se verán por videoconferencia el lunes después de una semana de tira y afloja en la que Casado se enteró de las intenciones del Gobierno a través de la rueda de prensa. Las críticas desde Génova no cesan, pero la postura de Sánchez tampoco convence a otros partidos. De hecho, Inés Arrimadas aseguró que el presidente no le ofreció "nada" en su reunión del pasado viernes.

Y es que Sánchez volvió a lanzar el mensaje de los pactos de reconstrucción, que ahora parecen lejos. "Es necesario el consenso, el pacto", aseguró el presidente. "Nadie se quedará en el camino, no hay futuro sin solidaridad, no hay porvenir sin unión", apuntó un Sánchez que tiene claro que el país que salga de esta pandemia "no será el mismo" y por eso "tenemos que encontrarnos todos".

Las tiranteces y reproches de la oposición a la gestión del Gobierno no afectan a un Sánchez que casi hizo oídos sordos, al mismo tiempo que defendía la "unidad de acción" de la coalición. Buena prueba de ello, para el presidente, es la aprobación del ingreso mínimo vital, impulsado por Unidas Podemos y que entraré en vigor en mayo. "Es aún más necesario que antes", sentenció.