El PP saca los colores al Gobierno a 48 horas de la reunión e Iglesias devuelve el dardo: "Estáis fuera de la Constitución"

Los Pactos de la Moncloa no se van a reeditar. De hacerlo, sería cuanto menos un milagro viendo el tono de los últimos días entre Gobierno y oposición. La relación de Pablo Casado con Pedro Sánchez es aceptable en lo personal, pero en el plano político las diferencias son casi insalvables. Ambos se reúnen el lunes por videoconferencia, precisamente para abordar esos acuerdos, pero lo hacen desde posiciones casi dispares. Y el PP ha ampliado esa distancia este sábado.

Genova ha cargado duramente contra la "improvisación" y "mala gestión" del Gobierno ante la crisis del coronavirus. Teodoro García Egea ha sido el encargado de lanzar numerosos reproches contra el Ejecutivo. El secretario general de los populares instó al Ejecutivo central a que ponga fin a "tantos errores y chapuzas" y empiece a "gestionar con profesionalidad", una tarea para la que ha tendido la mano de su partido. Eso sí, ha avisado, "la lealtad no se puede confundir con complicidad".

"Mientras la propaganda no cesa, las mascarillas no llegan", ha denunciado García Egea, que ha recordado el último "escándalo" de las mascarillas que se tuvieron que devolver al comprobar que no cumplían los requisitos mínimos de seguridad para el personal sanitario.

A juicio del PP, la "incompetencia" del Gobierno de Sánchez "ha convertido el mando único" que ostenta el Ejecutivo bajo el estado de alarma en un "caos total", ha indicado García Egea tras la videoconferencia que Casado ha mantenido con los presidentes de su partido.

Iglesias, muy duro con la deriva de Casado

Pero la respuesta a la posición de Génova ya había llegado antes por parte del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que acusó al PP de estar "fuera de la Constitución" por no aceptar los pactos que propone Sánchez. Iglesias, en una entrevista para Cuarto Poder, aseguró que los populares deben sumarse a estos acuerdos que propone el Ejecutivo y no "competir" con Vox por ver "quién es más de extrema derecha".

"Tengo la sensación que sus propios votantes no lo van a entender"

"Tengo la sensación que sus propios votantes no van a entender ver al partido conservador llamado a ser la oposición alineado con una fuerza política contraria a los valores democráticos, como Vox", dijo Iglesias, con una expresión que ya había tenido el miércoles en el Congreso, precisamente ante Teodoro García Egea.

En este sentido, ha asegurado que no le gustan las declaraciones que se basan en un lenguaje bélico. Iglesias no está a favor de hablar de "aniquilar al enémigo" y sí las que apuntan a los cuidados de los profesionales que están en la primera línea frente al virus: "Si hay un uniforme que nos representa a todos, es la bata blanca".