La Generalitat trabaja para que los menores puedan salir a la calle en un periodo máximo de 10 días

La Generalitat de Cataluña trabaja en un plan para que los menores puedan empezar a salir a la calle en un periodo máximo de ocho o diez días si sigue la tendencia a la baja de casos.

Los Departamentos de Asuntos Sociales y Familia, Interior y Salud trabajan en este plan, que se acabará de debatir en la reunión del Procicat de este sábado. Se trataría de salidas limitadas en el tiempo y por franjas horarias, manteniendo la distancia mínima de seguridad de dos metros con las personas de la calle y con mascarilla a partir de los tres años.

El plazo de diez días es el tiempo prudencial para esperar que no haya rebrotes, pero el Gobierno insiste que los próximos días hay que mantener el mismo confinamiento "severo" que hasta ahora.

La Asociación Española de Pediatría apoya la iniciativa y propone que los niños puedan salir con "garantías" y "respetando el aislamiento social"

La Asociación Española de Pediatría propone que los niños puedan salir a la calle con una "cierta garantía", acompañados de un adulto y "respetando el aislamiento social". Así lo ha explicado la presidenta de la entidad, María José Mellado, en una entrevista a SER Cataluña.

La entidad librará este viernes un informe al Ministerio de Sanidad elaborado por ocho expertos en que se plantea que "el desconfinamiento de los niños pueda ser prioritario cuando alguna población pueda salir a la calle". La propuesta pasa porque los menores puedan salir de casa "de una manera organizada", acompañados de un progenitor, con mascarilla en el caso de los más mayores y sin ir a "lugares de riesgo".

Mellado ha concretado que la medida será "voluntaria", puesto que cree que habrá padres que no querrán salir con los niños por "miedo", y que en cualquier caso se tendrá que respetar "el aislamiento social". Es decir, los niños no podrán jugar entre ellos, los parques tienen que continuar cerrados y "no tienen que ir a ver a los abuelos".

Aplicando estas medidas, la Asociación Española de Pediatría cree que se darán garantías y que el hecho que los niños salgan "no aumentará la epidemia". "Si están con los padres en casa y salen media hora a dar una vuelta, no creemos que impacte mucho en la epidemia", ha argumentado. Mellado cree que la progresión actual de la epidemia, que va "más poco a poco", permite plantear esta medida.

La presidenta de la Asociación ha constatado que las cinco semanas de aislamiento han alterado la rutina de vida de los menores y que este hecho "indudablemente puede tener repercusiones psicológicas y algunas somáticas". "Es muy difícil confinar tanto de tiempo los niños en casa sin ningún efecto secundario", ha remachado. Mellado cree que la repercusión es "más emocional" que física.

En cuanto al retorno a la escuela, Mellado ha recordado que los niños más pequeños son "transmisores, muy contagiantes", y que por eso en este caso "seguramente" no se podrá volver a las clases hasta septiembre, "y seguramente con medidas de seguridad en todos los colegios".