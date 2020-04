Yiya enferma tras comer unas raíces en 'Supervivientes'

La concursante de Supervivientes Yiya del Guillén, que actualmente participa en el reality de Telecinco en Honduras, ha pasado unas muy malas horas después de comerse una raíz que encontró en la playa de los Cayos Cochinos donde se desarrolla el concurso.

La joven aseguró que "con que tenga pinta de algo que conozco me mola" y esos tubérculos que desenterró los describió como "dos lechugas comibles. Como esté bueno, no voy a desvelar el secreto", adelantaba mientras los freía en una sartén.

Lo probó después, asegurando que estaba "agrio", ante los consejos de sus compañeros de que no comiera cosas desconocidas. Al poco, la concursante comenzaba a tener náuseas y a vomitar.

"Cómo vomita Yiya la cebolla o puerro o lo que sea, que ni es cebolla ni es puerro, tiene que ser algo malo", decía su compañera Ana María Aldón.

Sin embargo, Yiya dudaba en atribuir a las raíces su malestar: "No sé a qué se debe el malestar porque esta mañana ya me levanté con ganas de echarlo todo, y luego me he comido unas amputaciones de cangrejo y un cebollino que me he encontrado", confesaba.