Coronavirus.- Ayuntamiento de Jaén distribuirá 14.250 mascarillas en puntos de desplazamiento hacia el trabajo

Según un comunicado, se trata de puntos en los que se registran los desplazamientos hacia los lugares de trabajo para las personas que hoy vuelven a sus puestos en servicios no esenciales que siguen en funcionamiento durante el estado de alarma y utilizan el transporte público para sus desplazamientos.

El Gobierno central también ha entregado un lote de "mascarillas de alta protección" para los conductores del servicio urbano de transportes.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha destacado "la normalidad con la que se han llevado a cabo estas entregas a lo largo de la mañana y la labor que ha realizado el personal implicado en esta tarea de concienciar e informar a los usuarios de la importancia de llevar mascarilla".

Las labores de reparto se han realizado por parte de los conductores del servicio urbano de transportes, voluntarios de Protección Civil, Policía Local y el apoyo del personal de los centros, todo ello en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como Policía Nacional.

Los equipos están destinados "a brindar protección a estas personas frente al contagio del coronavirus" al comienzo de la primera jornada en la que se ha reanudado la actividad en las empresas e industrias no esenciales, conforme a las medidas decretadas por el Ejecutivo.

De esta forma, el Ayuntamiento continúa su campaña "para hacer llegar al máximo posible de la población" las mascarillas procedentes tanto de recursos propios como las recibidas a través de entregas realizadas por otras administraciones a personal del Ayuntamiento que realiza servicios esenciales así como a distintos colectivos que también siguen realizando su actividad en este periodo.

Así, Millán ha remarcado que junto a las 14.000 mascarillas del Gobierno central y las 250 de la Consejería de Fomento se han recibido y gestionado 9.000 mascarillas procedentes de Diputación Provincial (a las que se suman otras 5.000 para servicio de ayuda a domicilio y 622 de la Junta) y casi 5.000 unidades de mascarillas, guantes y 100 gafas protectoras cedidas por el empresario chino afincado en Jaén, Xiao Ping.

"Agradecemos todas estas entregas porque están siendo de gran valor para los jiennenses que cada día siguen trabajando para dar normalidad a la ciudad", ha expresado el alcalde.

El Ayuntamiento ha hecho llegar las mascarillas a los establecimientos minoristas que atienden al público, a los comerciantes de los dos mercados de abastos, a taxistas y a entidades como 'Jaén Acoge' y la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (Fejidif) y Cruz Roja, entre otras.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha elaborado, en colaboración con patronales y organizaciones sindicales, una guía de "buenas prácticas" para las empresas que reanuden a partir del lunes, 13 de abril, su actividad tras la suspensión obligatoria decretada por el Gobierno con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19.

En cuanto a los desplazamientos hasta el centro de trabajo, se recomienda usar medios de transporte que no supongan la agrupación con más personas y, en caso de que no sea posible y se opte por el autobús o tren, se debe guardar la distancia interpersonal de dos metros y usar mascarilla higiénica, no médica.

En caso de elegir un turismo o taxi, se debe extremar las medidas de limpieza y evitar más de una persona por fila de asientos. Las claves son mantener una higiene estricta y la distancia de seguridad adecuada.