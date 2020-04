El padre de Malú parece desvelar, en un desliz, el sexo del bebé que espera

Es uno de los misterios mejor guardados de Malú y su pareja, el expolítico Albert Rivera. Quizá por ello, cualquier movimiento en falso puede desvelar si el sexo del bebé que esperan, toda una incógnita aún, es niña o niño.

Misterio e incógnita hasta ahora, ya que un desliz del abuelo del bebé ha podido dar al traste con los planes de la pareja de que no se sepa. Al menos, de momento.

Solo así podría explicarse el mensaje de Pepe de Lucía, padre de la cantante. "Te quiero, os quiero, y a mi cantaor, deseándolo ya", escribió en sus redes sociales el también artista.

Mensaje de Pepe de Lucía a Malú. INSTAGRAM

Esa palabra, cantaor, es la que podría haber desvelado el misterio, ya que con ella el padre de Malú da a entender que el hijo que espera su hija y el exlíder de Ciudadanos y ahora abogado es un niño.

Malú, indignada

Muy celosos de su intimidad, hace unos días, la revista Lecturasafirmaba que la cantante daría a luz en su casa por miedo al coronavirus y aconsejada por un médico.

Sin embargo, la cantante respondió rápidamente a estas afirmaciones y las desmintió rotundamente y muy indignada. "Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado".

"Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados (estas mentiras) suenan especialmente frívolas porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada", concluyó, no sin antes decir: "Por favor, ya basta. Gracias".