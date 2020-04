Malú desmiente que vaya a dar a luz a su bebé en casa por miedo al coronavirus: "Por favor, ya basta"

Según confirmó la revista Lecturas este miércoles, Malu iba a dar a luz a su bebé en casa por miedo al coronavirus y aconsejada por un médico. Sin embargo, la cantante respondió rápidamente a estas afirmaciones y las desmintió rotundamente y muy indignada.

La artista, que espera a su hijo con Albert Rivera para finales de mayo, hizo una publicación en Instagram en la que mostraba la portada de la revista y añadió un texto donde explicaba que esto era falso: "Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado".

"Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados (estas mentiras) suenan especialmente frívolas porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada", concluyó, no sin antes decir: "Por favor, ya basta. Gracias".

Compañeros como Máximo Huerta o Vanesa Martín aplaudieron su publicación. Y el propio Albert Rivera la compartió en su cuenta de Instagram para demostrar su hastío por estas mentiras.