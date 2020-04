Cs confirma su giro y tiende la mano a Sánchez y el PNV le reprocha que no informe de medidas contra el Covid-19

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sumado este jueves el apoyo de Ciudadanos en la lucha contra el coronavirus en un Pleno en el Congreso en el que también ha recibido una clara advertencia por parte del PNV, su socio en la sombra. El diputado naranja Edmundo Bal le ha pedido que “coja la mano” tendida de su partido porque “lo que toca ahora es la unidad”. Aunque, como Ciudadanos el PNV también apoyará la prórroga del estado de alarma que se vota este jueves, su portavoz, Aitor Esteban, ha reprochado a Sánchez que no informe de las medidas que va tomando para combatir la pandemia, que se empaquetan en decretos donde hay medidas que a su partido le gustan y otras que no. “Así no vale”, he ha dicho.

Bal ha sido el encargado este jueves de confirmar en sede parlamentaria el giro de Ciudadanos, desde la oposición frontal al Gobierno hacia la colaboración, que no solo dejará claro apoyando los decretos este lunes sino también respondiendo a la convocatoria que ha lanzado Sánchez para reunir la semana que viene a todos los partidos para intentar reeditar los Pacto de La Moncloa. La iniciativa a cosechado este jueves muchos rechazos que apoyos, entre los que sí está el de Ciudadanos.

“Lo que toca es la unión, esta mano de Ciudadanos es una mano leal, pero le advierto que exigente, no es un cheque en blanco”, ha dicho Bal a Sánchez, a quien ha insistido en “estrechar imaginariamente” la mano de su formación, en la nueva estrategia puesta en pie por su nueva presidenta, Inés Arrimadas. “Le digo que seremos exigentes pero tendrá en nuestra lealtad, seguramente más que la de los grupos parlamentarios que le llevaron a usted a ser presidente del Gobierno, seguro que más que su socio de Gobierno de coalición”, ha añadido.

Como el PNV y otros partidos, Ciudadanos también ha pedido al gobierno que informe y tenga en cuenta a las otras fuerzas para su estrategia contra el coronavirus y también más medidas económicas, particularmente destinadas a los autónomos, para que, por ejemplo, no paguen la cuota en abril. Ha pedido a Sánchez “evitar medidas unilaterales y consensuarlas con la oposición” pero con un tono nuevo el representante Bal ha añadido que “la oposición vamos a darle ideas positivas”.

Sobre la convocatoria de una reunión para reeditar los Pactos de La Moncloa, Ciudadanos ha saludado un acuerdo “para dar seguridad a la gente”, aunque ha atribuido la idea a Arrimadas. “Yo le prometo buena fe por parte de mi grupo parlamentario pero le exijo buena fe en esa reunión”, ha añadido.

Advertencia del PNV

Si Ciudadanos ha ofrecido unión y lealtad a Sánchez pero sin renunciar a la exigencia, el PNV ha recorrido el camino contrario. Ha empezado con un tirón de orejas al presidente por estar gestionando la crisis en solitario para terminar confirmado que apoyará la prórroga del estado de alarma, los decretos económicos y también la idea de reeditar los Pactos de La Moncloa, aunque Esteban no ha querido llamarlos así, ha recordado las diferencias entre 1977 y ahora, empezando por que hoy existe un estado autonómico, y ha pedido que la negociación tenga lugar en instituciones.

“Nos falta más diálogo, más conversación y más información”, ha dicho Esteban en el capítulo de los reproches, al quejarse de que en los “decretos ómnibus” que el Gobierno está llevando a la Cámara desde que empezó la pandemia “hay cosas buenas pero cosas que nos aguantamos y eso no vale”.

Hace tres meses, el PNV pactó su apoyo a la investidura de Sánchez con un acuerdo que incluía su compromiso a informarle previamente de sus proyectos legislativos, para darle margen para introducir modificaciones antes de llegar al Congreso, evitando así que, ante la ajustada mayoría del Gobierno, se viera constantemente enfrentado al dilema de aceptar aspectos inaceptables para ellos o dejar caer el Ejecutivo. Este compromiso parece ha desaparecido con la emergencia sanitaria y Esteban se lo ha recordado este jueves a Sánchez.

“A la hora de formular los reales decretos”, le ha pedido que “haya diálogo con quien luego los va a tener que implementar, en la mayoría de los casos para que puedan tener una mayoría suficiente y no forzada”.

El portavoz del PNV ha dudado del “mantra de que hacemos lo que dicen los expertos científicos” porque, ha dicho, “gobernar es más que eso, es recibir información del ámbito sanitario, económico, de los agentes sociales, políticos e institucionales”.