Coronavirus.- Incliva aconsegueix finançament extraordinari per a kits de baix cost i detecció ràpida de la Covid-19

La iniciativa té com a investigador principal el doctor Felipe Javier Chaves, director de la Unitat de Genòmica i Diabetis d'Incliva, en col·laboració amb el Servici de Microbiologia i Parasitologia de l'Hospital Clínic de València, amb la direcció del doctor David Navarro. El finançament de l'Institut de Salut Carlos III per al seu desenvolupament ascendeix a 175.000 euros, detallen els responsables del treball en un comunicat.

El projecte ha sigut presentat en el marc de la convocatòria de l'ISCIII de Sol·licitud urgent d'expressions d'interés per al finançament extraordinari de projectes d'investigació sobre SARS-COV-2 i la malaltia Covid-19, dirigida a impulsar propostes "que permeten una implementació i engegada immediata en el Sistema Nacional de Salut, amb resultats concrets, primerencs i aplicables a la situació actual" d'urgència generada per l'impacte d'aquesta pandèmia.

L'estudi s'emmarca dins de l'àmbit d'actuació dirigit a 'Tècniques de diagnòstic virològic ràpid de la Covid-19, escalables industrialment i aplicables a l'assistència sanitària, amb orientació prioritària cap al diagnòstic dels estadis precoços de la infecció en humans i que permeten predir gravetat amb finalitats d'estratificació assistencial'.

Se centra a detectar la infecció de forma ràpida i a obtindre informació sobre la seqüència del virus per a determinar la seua virulència. A més, analitzarà els factors genètics del pacient que modulen l'efecte de la infecció. Amb aquestes dades es podrà determinar el risc de cada pacient i l'evolució de la malaltia.

15-30 MINUTS

Per a açò, es desenvoluparen kits modulars de baix cost i que puguen treballar a partir de mostres de diferent origen. El procediment serà "molt senzill i de mínima manipulació" tant per al processament de la mostra com per a l'anàlisi de resultats. Els kits permetran determinar la presència del virus en uns 15-30 minuts i els aspectes genètics del virus i del pacient, en 3-4 hores.

Els kits es basaran en amplificació isoterma i mitjançant PCR ràpida de les regions d'interés i la seua detecció ràpida. En un segon mòdul, a partir d'aquests amplificats i aquells d'interés en relació al pacient, es generaran llibreries per a ser seqüenciades mitjançant sistemes NGS (Seqüenciació de nova generació de tercera generació) de Nanopore. D'aquesta manera, a través d'un informe sobre la base de les dades disponibles i incloent altres variables clíniques d'interés, es podrà conéixer el cep del virus i les variables del pacient que són rellevants en la malaltia.

L'impacte serà molt elevat en disposar en poc de temps (1-2 mesos) de tests que permetran detectar la presència del virus en molt xicotetes quantitats (1-10 còpies del virus en la mostra), la presència d'infecció en les persones exposades, la capacitat infectiva i com podria cursar la infecció sobre la base del cep al qual s'haja exposat i a les seues pròpies característiques genètiques. Tot açò permetria una ràpida actuació i la identificació d'aquells pacients que estan infectats i d'aquells que poden desenvolupar la malaltia amb més complicacions.

El projecte, que es desenvoluparà al llarg de dotze mesos, contempla diverses activitats: determinació de les seqüències d'interés necessàries per a l'amplificació; desenvolupament de sistemes d'amplificació; desenvolupament de sistemes mitjançant PCR ràpida i convencional; desenvolupament de sistemes d'amplificació isoterms; desenvolupament d'un programari d'anàlisi de les dades d'NGS; i validació dels diferents kits al complet, els seus mòduls i el programari desenvolupat.