Santiago Segura, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "Tuve los síntomas de coronavirus, pero no lo desarrollé"

Tras la entrevista a Amaia Salamanca, El hormiguero: Quédate en casa conectó este miércoles con Santiago Segura, que tuvo algunos problemas con la videollamada que le estaban realizando: "Santiago acaba de enfocar al techo...", comentó Pablo Motos.

El presentador le preguntó: "Tú, como hipocondriaco que eres, ¿estás pasando mucha fatiga o miedo?". Segura le contestó que "al principio sí porque tenía todos los síntomas de coronavirus: diarrea, me dolía la cabeza, tos seca...".

"Pero a los 15 días como no lo desarrollé, se me fue pasando poco a poco. La ansiedad y la angustia, muchas veces, te juega estas malas pasadas", señaló.

Motos también comentó que "no has podido terminar el rodaje de tu película", a lo que el actor y director afirmó: "Estábamos rodando Padre no hay más que uno 2 y me he quedado con las ganas porque estábamos a tres días de acabar".

"El estreno era el 17 de julio y estoy montando la película para que me pillen con los deberes hechos. La película la voy a tener, si luego los cines abren o la gente quiere ir, ya lo veo más complicado", admitió Segura.

El presentador señaló que su invitado "es el tío que tiene más películas ordenadas y catalogadas, ¿Cuántas te ves seguidas ahora?". Segura le contestó que "ahora estoy como nervioso y no me apetece ver cine, y eso que tengo 7.000 películas en Blu-Ray".

"Tengo una colección que parce una filmoteca, pero ahora estoy limpiando y rescatando cintas de VHS de hace 20 años que tenía por ahí y no sé lo que son. Hoy he conseguido poner los cables correctos y la primera cinta que he visto ha sido de El club de la comedia, pero no salías", le dijo a Motos.