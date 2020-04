Amaia Salamanca, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "A mis hijos les gusta el confinamiento porque no van al cole"

El hormiguero: Quédate en casa conectó este miércoles con Amaia Salamanca para que la actriz comentara con Pablo Motoscomo está viviendo el confinamiento por coronavirus con sus tres hijos en casa.

"¿Los niños se han adaptado mejor que los mayores a la cuarentena?", preguntó Pablo Motos a su invitada, que le contestó: "Mis hijos se han adaptado y se están portando muy bien. Es verdad que queda bastante por delante y lo de no ir al colegio, les gusta".

La actriz señaló que "se conectan por videollamada para dar clase ya que todo el mundo se tiene que adaptar, es nuevo para los niños, los profesores, los padres... Es un poco jalelo".

El presentador quiso saber si se sabía las materias que están dando en clase, pero Salamanca le explicó entre risas que "mis hijos tienen 5, 4 y 3 años y me sé lo que dan". Trancas añadió que "los colores te los sabes entonces".

"También estamos cocinando juntos y hemos hecho una tarta para celebrar el cumpleaños de hija que es mañana", comentó la actriz. Motos añadió que "tu cumpleaños fue hace poco, ¿no?", y Salamanca le contestó que "fue la semana pasada".

"Fue un cumpleaños distinto. En esta fecha no me gusta coger el teléfono cuando me felicitan, hablar con la gente... no sé por qué, pero no es uno de los días más felices del año", reconoció la invitada.

Y añadió que, en cambio este año "he hablado con todo el mundo y lo he vivido de una manera muy distinta. Ha faltado el contacto físico, pero he notado el calor de las personas cercanas a mí".

"No me han dado regalos, pero no hacen falta. Va a sonar a tópico, pero mientras esté todo el mundo bien de todo esto que estamos pasando, con toda esa gente que está al pie del cañón dando la cara, es el mejor regalo", señaló Salamanca.