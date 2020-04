Confinados en el Día Internacional del Pueblo Gitano por el coronavirus: Así lo viven ellos

Hoy ocho de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha que este año no será posible celebrar con normalidad debido a la situación por la crisis del coronavirus. De hecho, la Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya (FAGIC) tenía prevista una recepción en el Parlament, una ceremonia en el río en recuerdo a sus ancestros y otros actos para los que la entidad tenía reservado un presupuesto de 5.000 euros. Esta vez, sin embargo, el dinero se ha invertido en una campaña para entregar vales de comida a las familias más vulnerables de toda Catalunya, sean o no gitanas.

Así lo explica Pedro Aguilera, director de la FAGIC, quien subraya las dificultades económicas por las que hoy atraviesan buena parte de las familias de etnia gitana: “Muchas se dedican a la venta ambulante, algunas de forma informal, y otras viven de la recogida de chatarra. Se trata de un tipo de empleo que no les permite tener ahorros”, dice.

Por eso, y a raíz del estado de alarma, en la comunidad gitana son muchos los se han quedado sin ingresos de la noche a la mañana; de modo desde la FAGIC ha puesto en marcha a partir de este miércoles otra iniciativa en colaboración con el Banco de Alimentos y Mercabarna: un reparto de 500 kilos de fruta y verdura entre los barrios de Gràcia y Hostafrancs de Barcelona, con la ayuda de las entidades de los barrios.

Sobre estas contribuciones, Aguilera ha apuntado que continuarán haciéndolas tras el confinamiento, ya que “cuando acabe y venga la crisis, seremos uno de los colectivos más perjudicados, tal y como nos ha pasado anteriormente”. En este sentido, Juan José Gómez Heredia, orientador de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), ha remarcado que en España el "80% de los gitanos vive bajo el umbral de la pobreza, y muchos de ellos en infravivienda".

La familia, lo más valioso

La familia es la institución más importante para los gitanos y, dentro de ella, la importancia de las personas mayores es suprema. “Nosotros tenemos un dicho: cuando se va un mayor, se quema una biblioteca”, subraya el director de la FAGIC. Es por ello que esta pandemia, que afecta especialmente a los ancianos, está haciendo que las familias gitanas cumplan rigurosamente con el confinamiento.

Quien conoce esta situación de primera mano es Lola Flores, y no nos referimos a la artista, sino a una gitana malagueña conocida en Twitter como‘Maestra de Infantil’. En su familia también está muy presente el cuidado de los mayores, así que han tenido que reestructurarse para evitar el contagio, lo que “ha llevado a hermanos y primos a repartirse para que los mayores puedan estar solos y aislados, ya que es normal que en una misma casa vivan padres, abuelos y nietos juntos”, explica.

Los problemas de la educación a distancia

Por otra parte, Flores señala una dificultad añadida que estos días está afectando especialmente a los estudiantes de su comunidad: “No todos los alumnos de etnia gitana tienen dispositivos o acceso a internet en sus hogares para poder seguir las clases online. A veces hay un dispositivo para cuatro niños. En mi caso, me encuentro con madres y padres que no saben, o no pueden, ayudar a hacer las tareas a sus hijos. O alumnos de secundaria que realizan con mucho esfuerzo sus tareas en un móvil”, cuenta con preocupación.

"No todos los alumnos de etnia gitana tienen dispositivos e internet en sus hogares para seguir las clases online"

Según la FAGIC, en España hay cerca de un millón de gitanos. Al igual que el resto de la ciudadanía, las familias de esta etnia intentan hacer el confinamiento lo más llevadero posible “con humor", tal y como cuenta Flores: "Intentando que los niños se rían y que los mayores se sientan atendidos y queridos en la distancia. Las videoconferencias, las llamadas y las bromas son lo que hacen los días más agradables y cortos”, dice.

Eso sí, pesar no poder estar juntos en un día como hoy, Flores recalca la importancia del Día Internacional del Pueblo Gitano como una ocasión “importante para conocer la historia de un pueblo que, caminando con pies descalzos, ha recorrido mucho camino”.