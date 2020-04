El sector inmobiliario apuesta por una recuperación progresiva y señala a la banca como solución frente a la crisis. Sandra Daza, directora general de Gesvalt; Hipólito Sánchez director de oficinas de Savills Aguirre-Newman y Rebeca Pérez, CEO de Inviertis, han participado en el Real Estate Online Summit para analizar la situación del mercado inmobiliario en el contexto de crisis causado por la pandemia del COVID-19 y que ha moderado Daniel del Pozo, responsable de Idealista/data.

Bajada de precios y luego una recuperación

Los cuatro han coincido en que se producirá una bajada de precios generalizada en el sector con una recuperación progresiva en Europa “como ya está ocurriendo en China”.

Hipólito Sánchez explica que, a diferencia de la anterior crisis del 2008, en esta crisis los bancos y la oferta serán “parte de la solución. Iremos viendo una recuperación tanto el consumo como de la inversión y del tejido empresarial.”

Los inversores tienen dinero y tarde o temprano van a querer realizar inversiones. No vamos a acabar el año tan mal como parece

“Los inversores tienen dinero y tarde o temprano van a querer realizar inversiones. No vamos a acabar el año tan mal como parece”, ha añadido por su parte la CEO de Inviertis.

Sandra Daza ha recordado que a día de hoy “no existen todavía datos que indiquen cómo está afectando la crisis a los precios. Sí sabemos que en el primer trimestre estábamos en una tendencia a la baja en los precios del 1%“, tendencia que desde Gesvalt creen que se prolongará durante los dos próximos trimestres. La caída de la actividad registrada en el primer trimestre supone un descenso de las ventas y de la concesión de hipotecas del 3% en términos interanuales.

Promoción Beladia de Iberdrola Inmobiliaria IBERDROLA INMOBILIARIA

Los responsables de Inviertis e Idealista han coincido en no prever una caída abrupta de los precios pero sí un periodo de desajuste entre oferta y demanda. La directora general de Gesvalt también ha alertado de que “estamos más cerca de ver medidas intervencionistas. Cualquier intervención del mercado no me aparece sana por sí misma, pero si las circunstancias lo requieren quizás el Gobierno de ese paso”.

¿Y el mercado del alquiler?

Con respecto al mercado de alquiler, Sánchez ha explicado que en España “necesitamos un parque de vivienda de alquiler mucho más grande. En este sentido apostamos por la colaboración público-privada para solucionar las deficiencias del mercado”, añade. El responsable de Savills-Aguirre Newman ha añadido que, pese a las actuales circunstancias, “hay contratos que se están firmando ahora a 10 años vista y que trascienden a la coyuntura actual. Poco a poco China está recuperándose, igual que lo hará Europa”.

Auge del negocio inmobiliario digital

El confinamiento, según han coincidido todos los ponentes, supondrá un punto de inflexión también en la industria. El auge del teletrabajo modificará patrones de conducta con, por ejemplo, una revalorización de las zonas alejadas de los núcleos urbanos. “Creo que veremos cambios de comportamiento tanto en el arrendatario como en el comprador. Muchas empresas van a preguntarse si necesitan espacios corporativos con tantos metros cuadrados”, ha explicado Pérez.

La responsable de Inviertis ha explicado los cambios que está representando el confinamiento en la operatividad de su empresa. ”Para nosotros el teletrabajo ha sido literalmente coger el ordenador y llevarnoslo a casa. Todos nuestros procesos son digitales y para nosotros ha sido bastante sencillo. Y aunque a nivel de estructura somos mucho más flexibles que una gran empresa, nuestro músculo financiero es inferior y eso se traduce en mayores niveles de estrés y presión”.

El responsable de oficines de Savills Aguirre-Newman ha añadido que “la digitalización de las empresas ahora se va a acelerar. En paralelo, creo que a nivel de oferta y después de tanto tiempo encerrados, habrá un renacimiento de las experiencias físicas y una necesidad renovada de relacionarnos”.