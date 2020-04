El PNV no apoyará el decreto que paraliza todos los servicios no esenciales

El PNV no apoyará este jueves en el Congreso en la convalidación de dos de los últimos decretos del Gobierno para combatir la crisis del coronavirus: el que paralizaba toda la actividad no esencial hasta el próximo jueves y el que pone bajo el control del Ejecutivo central los fondos destinados a las comunidades para realizar políticas activas de empleo.

Así lo confirmó este martes el portavoz nacionalista vasco en el Congreso, Aitor Esteban, que aseguró que no obstante el PNV sí secundará la posición del Gobierno en lo relativo a la solicitud para ampliar el estado de alarma hasta el 26 de abril. "Nos resulta muy complicado votar a favor" de los dos decretos porque, a juicio de la formación, invaden competencias vascas, aseguró Esteban. El PNV aún no ha decidido si se abstendrá o votará en contra.

En opinión del portavoz, con el decreto que pone bajo el control del Gobierno el dinero para desempleo destinado a las comunidades, el Ejecutivo de Pedro Sánchez entró "como elefante en cacharrería". Se trata de una norma que "modifica el sistema de competencias", y además "hace una solicitud de información a los ayuntamientos vascos que infringe la ley", argumentó Esteban.

Eso sí: el PNV considera que "hay que continuar con el confinamiento", y por eso apoyará la solicitud del Gobierno. Más aún, dijo, cuando los nacionalistas han apreciado un "cambio a mejor" de Sánchez, que no renovará el cierre de toda actividad no esencial y ha abierto una "vía de diálogo" con las comunidades para que los roces de la semana pasada no se repitan.