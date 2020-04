Alejandra Rubio revela cuánto pesa y que está engordando "mogollón": "Ahora me lloverán las críticas"

Durante esta cuarentena, el papel de los influencers se está viendo como indispensable para pasar las largas horas de tedio a las se presta el confinamiento. Pero también como una especie de examen en el que su contenido debe estar a la altura de lo que exigen sus seguidores.

Dentro del gremio, quien está cogiendo cada vez más confianza para abrirse a su público y no temer a los que van a comentar sí o sí lo que digan es Alejandra Rubio, que está llevando de la forma más natural hablar de cualquier tema, por más que pueda dolerle, para romper tabúes.

La hija de Terelu Campos acaba de sufrir muchos cambios en su vida, dado que desde que trabaja en televisión para Mediaset su exposición es mucho mayor y, por la cuenta que le trae, su capacidad de reponerse de comentarios maliciosos, que ya se toma hasta con humor, y la madurez para sobreponerse.

Este lunes fue una prueba de fuego. Horas antes su abuela, María Teresa Campos, había sacado las uñas para defender el clan en el plató de Sálvamey, muy especialmente se enfrentó airadamente a todo aquel que nombrara a su nieta sin antes lavarse la boca.

Así que Rubio ha hecho un directo en Instagram para responder cualquier pregunta que le hicieran, por incómoda que fuera, para demostrar que pocas cosas tiene que esconder. Así, naturalizando estos temas, los haters que intenten hacerle daño no podrán, porque ella habrá asestado el primer golpe.

"Me preguntan cuánto peso", le decía a un amigo con el que había entablado una conversación a través de la red social y acto seguido le dio la respuesta sin ningún reparo: "Peso 43 kilos. Estoy ahí, es mi constitución".

Con 20 años recién cumplidos (el pasado 24 de marzo, en pleno aislamiento por la crisis del Covid-19), la hija de Terelu añadía, con algo de miedo pero estoica: "Ahora me lloverán las críticas". Eso sí, muy tranquila ha querido augurar que esos 43 kilogramos pronto serán varios más.

"Estoy engordando mogollón estos días. Menos mal, tengo que coger peso. He cogido pero no el suficiente", respiraba aliviada una vez que lo decía, porque sus defensores no olvidan que en uno de sus primeros vídeos para la plataforma MtMad habló de cómo le había afectado que dijeran que ella promovía la delgadez.

"Se dijo que yo, en mis redes, estaba incitando a las chicas a estar como yo. Que hacía apología de la anorexia. Si yo estuviera enferma y me hubieran hecho eso me habrían hecho mucho daño. Me habrían hundido al vida", reconoció en aquel momento.

"Me impactó de tal manera que no me presenté a Selectividad. Estaba muy triste, no quería hacer nada, ni salir de casa, no tenía fuerzas para enfrentarme a un examen. Fue un shock. Me di cuenta que no todo el mundo es bueno. Fueron a hacerme daño y lo hicieron", desveló la influencer, que sin embargo ahora se siente con mucha más fuerza y autoconfianza para que no le afecten este tipo de trolls.