Terelu y María Teresa Campos felicitan en la distancia a Alejandra Rubio por su 20 cumpleaños

Durante la cuarentena, muchas personas han quedado separadas de sus seres queridos, y toca tirar de creatividad para celebrar ocasiones especiales, como los cumpleaños. Este martes 24,Alejandra, la hija de Terelu Campos, ha cumplido 20 años. Y para compensar la distancia, la periodista, que además pertenece a la población de riesgo, ha compartido en Instagram una imagen junto a Rubio.

"Hoy es el cumpleaños de mi princesa, el amor y el motor de mi vida. ¡Felicidades, mi amor! Te quiero infinito. Aunque hoy no podamos estar juntas porque debemos estar sin salir de casa, cuando pase todo esto si Dios quiere lo celebraremos", ha escrito en la publicación, en la que Alejandra ha comentado "Te amo".

Además, la joven realizó un directo en la red social, algo a lo que muchas celebridades e influencers recurren estos días para matar el tiempo e interactuar con sus seguidores. Al directo se unieron su madre y su abuela, que están pasando la cuarentena por el coronavirus juntas.

“Te quiero mucho, y siento mucho no estar junto a ti en tu 20 cumpleaños”, dijo una emocionada Terelu, que también aprovechó la ocasión para recordarle a los usuarios que deben quedarse en sus hogares: "Lo importante es estar bien y quedarnos en casa, no solo por nosotros sino por los demás, por nuestras personas mayores. Es el mayor acto de solidaridad que hemos hecho nunca".

Después intervino María Teresa Campos, que hizo alusión a lo rápido que ha crecido su nieta: "Yo cada vez que veo esa foto en Sevilla vestidas de gitanas y tú tan pequeñita... y ahora ya con 20 años. Cuando pase esto ya lo celebraremos".

Para terminar la conversación, le explicó a Alejandra cómo están pasando el confinamiento: "Aquí estamos tu madre y yo, y las dos estamos cuidándonos y apoyándonos. No estoy cerca de ella, que parece que la huyo. No la dejo entrar en la cocina. No puedo darle un beso ni abrazarla".