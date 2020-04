María Teresa Campos estalla contra 'Sálvame' en directo y pide respeto para su nieta, Alejandra Rubio

María Teresa Campos no puede más. La mítica presentadora no tolera los ataques constantes del programa Sálvame a su familia y, en especial, a su nieta, Alejandra Rubio, que se encuentra desde hace semanas en el foco de la polémica por unas supuestas declaraciones que hizo sobre Lydia Lozano.

Todo comenzó cuando el tertuliano Miguel Frigenti afirmó que, durante una cena, la joven calificó a Lozano como "vieja de mierda", dando pie al inicio de una polémica que ocupó muchas horas durante esta semana en los platós de Mediaset.

Tras las acusaciones, la hija de Terelu Campos se defendió en Viva la vida, programa en el que colabora habitualmente. Asimismo, su abuela ha querido echarle un cable este lunes en Sálvame, interviniendo por vía telefónica para salir en defensa de su familia.

De esta manera, la periodista ha denunciado el trato que reciben los suyos por parte de la cadena: "Bastante tenemos con lo que estamos pasando para que encima se ensañen con nosotros. Y encima me llaman a mí para escuchar a alguien criticándonos..." le ha recriminado a Jorge Javier Vázquez.

"Yo sé cómo es mi nieta y lo que hace mi nieta. No me llaméis y dejadme en paz", ha dicho refiriéndose a la polémica entre Lydia y Frigenti. Sin duda, una situación complicada para la matriarca de las Campos, que asegura que no sabe quién es el tertualiano: "Yo no no tengo ganas de nada, estoy con el miedo en el cuerpo, por eso dejadnos tranquilos, respetad por lo menos", ha apuntado.

Y es que la presentadora se encuentra junto a su hija Terelu, ambas pacientes de alto de riesgo. Una situación difícil para la familia Campos, que ahora se agrava con Alejandra Rubio, quien parece estar dispuesta a quedarse en los platós de televisión y seguir la estela de su familia.