Juan Salazar, de Los Chunguitos, ingresado en el hospital por coronavirus

"A mi hermano, Juan, el de Los Chunguitos, lo han ingresado. Imagina, el susto ha sido tremendo, porque tampoco tenemos contacto directo con el equipo médico, así que todo lo que sabemos es a través de mi sobrina. A través de ella sabemos de él, que parece ser que está bien, pero claro, es que no sabemos mucho más… Tenemos tan poca información".

Esa es la primera respuesta de Toñi Salazar, de Azúcar Moreno, cuando desde la revista Semana le preguntan cómo se encuentra en una entrevista. La cantante ha dado esta exclusiva porque no puede estar más preocupada por el artista, que ha contraído el coronavirus.

"Acabo de estar hablando una hora al teléfono con mi hermana Encarna", confiesa Toñi, que recién ha sabido la noticia y que iba a hablar con la revista sobre cómo está pasando el confinamiento a causa de la pandemia. Pero este ingreso, que según ella "es tremendo", está siendo muy duro.

No saber nada, según la integrante del exitoso grupo, "te angustia más, porque te preguntas 'Dios mío, ¿y cómo hago?, ¿cómo me informo?'", afirma, tildando de "muy complicada" la situación y diferenciando entre su actual preocupación y quienes solo están pasando la cuarentena sin que nadie cercano esté afectado.

"Si estás en casa y encerrada pero sabiendo que todos los tuyos están bien, pues no pasa nada, pero sabiendo que un familiar tuyo está en el hospital y no tienes contacto con él pues es el doble de preocupación. Pero bueno, confiamos en que todo salga bien…", insiste.

De hecho, aunque ella está "solita", como asegura, antes de acostarse todo cambia: "Nosotros tenemos un chat, toda la familia, y a las once de la noche nos ponemos a rezar y a esperar que todo salga todo bien, no sólo con mi hermano, que lo llevamos todos en el corazón, sino también por todas esas personas que están sufriendo".

Eso sí, a pesar de la soledad, como ella quería, asegura que las lágrimas son reales. Todos los días. "Lo que pasa es que no quería estar con mi nieta y mi hijo, porque me daba como cosa… En su momento me dije que mejor me iba a mi casa y estaba más tranquila", reconoce.

"Yo no estoy saliendo para nada, voy al súper cada 15 días y por necesidad. Además, estoy muy emocionada, me paso el día llorando. Todas las noches en el balcón, cuando empiezan aplaudir, me jarto de llorar", desvela emocionada, aunque el confinamiento lo esté llevando "aparte de eso, bien".

"Es un encierro y es lo que hay que hacer, y como todo el mundo, sobrellevándolo. Hay momentos en los que te vienes abajo, también porque ves mucha tristeza, mucha muerte y tantas desgracias, que me afecta mucho. Pero procuro ver siempre la parte positiva", mantiene optimista la cantante de Bandido o Sólo se vive una vez.

Toñi Salazar incluso aboga por mayores inversiones en Sanidad de aquellos que más ganancias tienen: "Fíjate tú: nos estamos dando cuenta de que las grandes estrellas cobran más de 50 millones de euros ¿para qué? Que lo inviertan en Sanidad, porque esto es una guerra bacteriológica y seguirá y habrá otras circunstancias parecidas".

"Que inviertan el dinero en estas cosas y que el mundo sea más justo, porque al final ¿de qué te sirve el dinero si no puedes salir? Yo espero que esto sea para bien y que no haya mal que por bien no venga. Que la política funcione mejor y que el mundo sea mejor", sostiene.

Además, tiene muy claro qué va a ser lo primero que hará cuando salga: jura que será "ver y abrazar" a su nieta, que ya hace "mucho tiempo" que no están juntas. "Y a toda mi familia en general. También salir a la calle y hablar con las personas aunque no las conozca y quererlos en general, porque lo más bonito de este mundo es compartir. El amor es lo que mueve el mundo, no el dinero ni el poder", reivindica.

Por último, anuncia que este viernes estrenarán nueva canción, y que espera que guste, aunque ahora mismo sus esperanzas y deseos están más que nada con su hermano. "Mañana estrenamos nuestro nuevo single, Love is love, una canción superbonita, que si cala en la gente, el mensaje va a llegar, porque tiene mucho significado".

"Está todo paralizado, ahora mismo nos estamos centrando en las redes sociales. Pero el día que podamos salir de gira por toda España, yo te juro por Dios que no me lo voy a creer porque tengo tantas ganas de reunirme con nuestro público y cantar nuestras canciones… Es el sueño de mi vida ahora mismo, junto con que mi hermano y todo el mundo se recupere", finaliza.