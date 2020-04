Isabel Pantoja, "asustada" y "triste" por la crisis del coronavirus: "Estoy muy mal, no tengo ganas de nada"

Isabel Pantoja reapareció este miércoles en plena pandemia del coronavirus en nuestro país. La tonadillera entró por teléfono en Sálvame para hablar de cómo está viviendo ella toda esta situación.

Con un tono muy bajo y reconociendo que está "asustada" y "muy triste", Pantoja declaró que se encuentra confinada en su casa de Cantora: "Estoy como todo el mundo, en casa, esperando a que pase esta pesadilla".

"Llevo aquí desde el día 7 y no porque me cueste trabajo, me gusta mucho estar en mi casa pero con esto que está pasando, me cuesta. No puedo abrazar ni besar a mis hijos. Estoy sintiendo muchísimo no poder dar el pésame de gente que se ha ido ya", reconoció la artista, que reconoció sentirse "impotente".

"Yo estoy muy mal, no tengo ganas de nada, solo de que se acabe esta pesadilla. Yo lo único que deseo es que todo el mundo esté bien, que estemos en casa y mantengamos la calma. Yo tengo fe en que se acabe pronto, no sé qué pronto será", declaró.

"Estoy sintiendo muchísimo no poder dar el pésame de gente que se ha ido ya"

"Para mí está siendo una película de ciencia ficción", añadió, recogiendo las palabras del presentador, Jorge Javier Vázquez.

Además, la artista anunció que su nuevo proyecto en Mediaset, Idol Kids, queda definitivamente pospuesto por la crisis del Covid-19.