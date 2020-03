El modelo Alejandro Nieto ('GH VIP 4'), desesperado por no saber cómo se encuentra su hijo durante la cuarentena

Alejandro Nieto se convirtió en Míster España en 2015 y, un año después, concursó en GH VIP 4, la misma edición en la que concursaron Carlos Lozano, Laura Matamoros o el Pequeño Nicolás. Sin embargo, su concurso estuvo marcado por el exterior, pues no se olvidaba su hijo, que entonces tenía dos años y padecía cáncer. El modelo abandonó el concurso a poco de la final para poder estar en la revisión de su pequeño.

Ahora lleva una vida más alejada de los medios, pero, de nuevo, ha sido un problema su hijo lo que le ha hecho estallar en sus stories de Instagram. Y es que el gaditano declaró que llevaba dos meses sin saber nada de él.

"Llevo aquí como un mes y medio ya, para 2 meses, y no sé absolutamente nada de mi hijo. Nada es nada. Si está bien, si está mal, regular... No sé absolutamente nada", dijo entre lágrimas. Y es que Alejandro Nieto vive con su actual pareja en Gran Canaria y no parece tener una buena relación con la madre de su hijo, que se encuentra en El Puerto de Santa María, Cádiz.

Alejandro Nieto en sus 'stories' de Instagram. ALEJANDRO_NIETO8 / INSTAGRAM

"Mi abogado me dice que lo único que hay que hacer es esperar al juicio. He llamado al punto de encuentro donde recogí a mi hijo y únicamente me dicen que si le pasara algo malo se me avisarían", explicó.

El exconcursante de GH VIP 4 no solo está pasando la cuarentena alejado de su hijo y fuera de la península, sino que parece que ni siquiera le están dejando hablar con él. El modelo incluso intentó ponerse en contacto con su expareja: "Me la estoy jugando... He llamado y me he rebajado. He llamado hasta a su novio y tampoco me dice si está bien o si está mal. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Es justo esto?".

"Estoy desesperado. No sé de mi hijo. Tengo que verlo por fotos. No lo escucho, no lo oigo... Tengo mis derechos. ¡Soy su padre!", dijo visiblemente afectado. "Voy a cometer una locura porque me estoy volviendo loco ya aquí de pensar, de pensar, de pensar...".