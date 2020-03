Las muertes en la Conca d’Òdena crecen un 200% por el coronavirus

El número de muertes en la Conca d’Òdena ha crecido un 200% comparado con el mismo período de los últimos cinco años. En concreto, este mes de marzo ya han muerto 140 personas en los cuatro municipios confinados de la zona, cuando la media es de 46.

El alcalde de Igualada, Marc Castells, ha explicado que de estos 140 solo en 40 casos se ha confirmado que la causa sea el Covid-19, puesto que no se está haciendo el test a todo el mundo. Acompañado por el resto de alcaldes afectados, Castells ha explicado que han decidido hacer público este dato ahora porque creen que es importante informar con transparencia y "para alertar, que no alarmar" a la población. "Es importante que los jóvenes sepan que no son inmunes y que, además, son grandes portadores del coronavirus", ha subrayado.

Homenaje tras el confinamiento

Así mismo, Castells ha anunciado este martes en una comparecencia que los cuatro municipios confinados de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena) tienen previsto rendir un sentido homenaje a las víctimas que han muerto durante el brote de coronavirus en el territorio.

En este sentido, el alcalde de Igualada ha anunciado que, cuando termine el confinamiento, se facilitará que las familias puedan despedirse de sus seres queridos, ya que por culpa de la cuarentena no está permitido hacerlo de la forma tradicional.