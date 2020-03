Clara Lago envía su apoyo a Dani Rovira tras su anuncio de que tiene cáncer: "Es un honor poder acompañarte"

View this post on Instagram

Amigo, maestro, compañero de viaje y del alma...no me cabe duda de que si la vida te ha colocado este aprendizaje en el camino es porque puedes con ello y solo te hará más grande y más sabio de lo que ya eres. Es un honor poder acompañarte, ahora y siempre, porque las “etiquetas” se pasan por el arco del triunfo cuando lo que se siente es tan jodidamente incondicional. Si hay algo que para mí, en estas 30 primaveras que llevo, le da sentido a la vida, a nuestra existencia, es experimentar el AMOR, en mayúsculas, sin pretensión, límites ni condiciones. Y ya te digo yo que el mío lo tienes. 🧡♾ GRACIAS, de corazón, a tod@s por los mensajes de apoyo que estamos recibiendo. La energía viaja lejos y llega, y confío en que eso también hará su parte. 💪🏼