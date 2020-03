Dani Rovira anuncia que padece cáncer: "Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el 'bicho"

Dani Rovira ha anunciado este miércoles, 25 de marzo, que padece cáncer: "Hace una semana que me lo han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar", ha informado el actor a través de una publicación en su perfil de Instagram.

El intérprete, de 39 años, ha explicado que sufre Linfoma de Hodgkin, un cáncer del tejido linfático: "Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: Linfoma de Hodgkin. Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el “bicho”. No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia", escribe en el texto que acompaña a la publicación.

Rovira asegura que afronta la situación con optimismo: "No me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones. Pasaré a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más", apunta.

Un mensaje de ánimo frente a la lucha contra el Covid-19

El actor será precavido con su estado de salud en plena crisis del coronavirus, protegiéndose en casa junto a su familia: "Estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara. Cuento con el cariño “telemático” de mi familia y mis amigos. Estoy en manos de unos médicos maravillosos. Confío ciegamente en ellos", añade.

De esta forma, el humorista ha querido mandar un mensaje de ánimo a sus seguidores frente al avance del Covid-19: "Sólo os pido que sigáis como hasta ahora. Cuidándoos los unos de los otros. Sumando solidaridad, humor, humanidad... Por mi parte, seguiremos arrimando el hombro desde casa. El humor y el amor es nuestra mejor receta", valora.

"Todo esto pasará. Ánimo a todos y todas en estos momentos complicados. Pero para eso están los retos, para superarlos y que lo aprendido nos haga ser mejores personas. Como dijo en su día mi héroe favorito: #SiempreFuerte. Os quiero", rezan las últimas líneas del comunicado.

Rovira ha dado la noticia publicando una imagen donde aparece su brazo con una vía intravenosa. En este sentido, el actor ha dado a conocer su estado de salud porque "para lo bueno y para lo malo" es "un personaje público": "Antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información", aclara en el mensaje.