Patricia Steisy comparte sus anécdotas sexuales más extrañas: "¿Te acostarías con mi padre?"

El de Patricia Steisy y su novio Pablo es uno de los canales más exitosos de la plataforma de vídeos de Mediaset, donde también participan rostros conocidos como Susana Molina, Aurah Ruiz o Gonzalo Montoya, entre otros. En su canal, la apasionada pareja suele compartir con sus fans su día a día y sus aventuras.

En esta ocasión y para amenizar la cuarentena por el coronavirus, los influencers han querido confesar algunas de las peticiones más peculiares que han recibido en la cama. En primer lugar, Pablo contaba que no ha vivido tantas experiencias que se salen de lo común como su novia. Eso sí, contó que tiene predilección por practicar sexo en lugares públicos.

.@patricia_steisy y Pablo se ponen juguetones y se sinceran sobre sus fantasías 🔥 #MyHyVhttps://t.co/b9MCpfN2Xh — mtmad (@mtmad) March 24, 2020

Por su parte, Steisy tiene todo un catálogo de anécdotas sexuales poco habituales, debido a una pareja especialmente creativa que tuvo. Según cuenta, empezó a salir con un chico cuyo progenitor había fallecido un año antes. Esto no habría trascendido más allá de no ser porque un día, en la cama, el joven le preguntó: "¿Te acostarías con mi padre?".

"No sabía qué decir, me quedé petrificada y no se me ocurrió otra cosa que decirle: 'sí, ¡y con tu madre!'", continuaba una sorprendida Steisy. Pero la extronista tenía un par de historias más junto a esa persona: "Es el mismo que me compró tres bragas y, mientras estábamos haciéndolo, me decía: 'ahora ponte estas, ahora estas'", seguía rememorando.

Por último, y como guinda del pastel, la granadina contó un tercer episodio con ese chico: "Fue el que me hizo mearle encima". Su novio actual, Pablo, no paraba de poner expresiones de incredulidad ante las palabras que escuchaba. Después de esta, el resto de historias pasaron un poco desapercibias, aunque Steisy confesó que los sitios más raros donde había practicado sexo son una cabina de rayos uva o incluso en un hospital.