Coronavirus.- El vicepresidente de Diputación, dado de alta tras ocho días en aislamiento por sospecha

Así, ha señalado que no ha querido trasladar anteriormente nada sobre su estado de salud hasta no saber si se debía a coronavirus "para no contribuir al desconcierto de familiares y personas que han estado en contacto conmigo". "Ahora me encuentro mejor y ya teletrabajando desde casa", ha precisado.

En un comunicado remitido a Europa Press, Maldonado relata que los primeros síntomas los tuvo entre el 4 y 5 de marzo, con fiebre y un fuerte dolor en los riñones, pensando que sería una infección urinaria. El día 7 acudió a Urgencias y le indicaron que "podría ser efectivamente una infección de orina", recetándole antibióticos y antiinflamatorios que tomó una semana.

El viernes 13, al ver que no mejoraba su estado, el vicepresidente de la institución volvió a Urgencias, donde le repitieron la analítica y le realizaron una placa de tórax donde se apreciaban manchas en el pulmón, por lo que fue ingresado. El lunes 17 los sanitarios le realizaron un TAC donde se descubrió que tenía "unas infiltraciones en el pulmón".

"Eso les hizo sospechar que podría tratarse de una consecuencia del coronavirus y me trasladaron a una planta de aislamiento, ahí he permanecido ocho días. Además del dolor de riñones que he comentado antes, he tenido otros síntomas como náuseas, diarrea, dolor en el pecho y de cabeza, pero no he tenido fiebre ni problemas respiratorios", explica.

En esos ocho días en aislamiento le realizaron las pruebas del COVID-19, la primera dio negativa y está a la espera de los resultados de la segunda, apunta, al tiempo que añade que "según los facultativos todo indica que pueda tratarse de coronavirus".

Por ello, pese a recibir el alta hospitalaria, debe continuar en aislamiento en su vivienda durante 14 días más a la espera de los resultados definitivos de las pruebas y siguiendo todos los protocolos al respecto.

Maldonado insiste en trasladar "un mensaje de calma": "Tengo la certeza de que ninguna de las personas que estuvieron en contacto conmigo los días previos a mi ingreso, ni familiares, ni compañeros de trabajo, han enfermado, lo que me alegra enormemente".

ATENCIÓN SANITARIA

Igualmente, ha agradecido la atención del personal sanitario en su estancia hospitalaria: "He sido testigo del esfuerzo y dedicación que están realizando todos nuestros sanitarios para luchar contra esta pandemia. Pero también de las necesidades que tienen de material sanitario".

"Todos los médicos, enfermeros y auxiliares que me han tratado usaban las correspondientes medidas de seguridad, pero sí me han trasladado verbalmente la falta de medios que están sufriendo ante esta difícil situación", sostiene.

En este punto, subraya que desde la Diputación, a través de la marca Málaga de Moda que dirige, se ha puesto en marcha una iniciativa para fabricar 200.000 mascarillas, en colaboración con "la Caixa" y a través de entidades sociales de Málaga para, igualmente, dar trabajo a 25 personas en riesgo de exclusión que son las que están elaborando estas medidas de protección.