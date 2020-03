Claves para no dejarse la espalda con el teletrabajo (y una silla ergonómica al 20% para cumplirlas)

Desde hace unas semanas, muchos españoles se han visto obligados a teletrabajar desde su casa, siempre y cuando sus tareas lo permitan. Para conseguir salir airoso de esta situación (y no nos referimos solo al caos de que los niños estén en casa), se deben seguir ciertas pautas para garantizar que tanto nuestra salud mental como el trabajo se cumplan a la perfección. Además de establecer un horario y una rutina laboral, hay que disponer de un sitio de trabajo adecuado para que todas las partes de nuestro cuerpo estén en la posición perfecta que recomiendas los expertos.

Consejos conocidos por todos que, sin embargo, no siempre llevamos a cabo, lo que acaba provocando que ciertas zonas se vean resentidas, siendo la que más la espalda. Si sabes de lo que hablamos, porque tus lumbares o las contracturas de los hombros ya no te dejan dormir, sigue leyendo: tenemos tres buenas claves que te ayudarán a evitar los dolores musculares (y una silla ergonómica rebajada que te ayudará cumplir con ellas).

Tres claves para no dejarse la espalda teletrabajando

1 La postura, lo que más importa Sentarse bien es fundamental si no queremos tener dolores hasta el las puntas de los pies cuando acabemos de trabajar nuestras ocho horas. Por eso, hay que recordar que la línea de los ojos debe coincidir con el centro de nuestra pantalla, los brazos deben tener una posición de 90º respecto a nuestro cuerpo para que descansen sobre la mesa, la espalda completamente apoyada sobre el respaldo para procurar que esté recta y los pies apoyados en el suelo (o en una plataforma reclinada).

2 Los descansos, muy necesarios. Los expertos aconsejan establecer pausas de 5 o 10 minutos cada hora y media para evitar situaciones de fatiga. Momento en los que debemos aprovechar para descansar los ojos de las pantallas (¡móviles y televisión prohibidos!) y para realizar estiramientos que descarguen los músculos de espalda, brazos y piernas.

3 Sin una buena silla, no hay clave que triunfe. Aunque no todas las casas están preparadas para el teletrabajo, estar un mes sentado más de ocho horas en una silla de cocina no es, para nada, una buena idea. Debe ser siempre lo más ergonómica posible, con altura regulable y respaldo ajustable, como esta que hemos encontrado en Ebay y que, además, está rebajado un 29% para que la inversión sea más satisfactoria.

Silla de trabajo. Ebay

La comodidad de esta silla hará las delicias de todos, desde aquellos que prefieren teletrabajar con ropa cómoda, hasta quienes apuestan por mantener sus looks habituales para no perder la rutina. Para todos ellos, el sillón es acolchado en su totalidad, incluidos los reposabrazos. Su diseño ergonómico ayuda a mantener una postura óptima con la que nuestra espalda no sufra. Otra de sus características es que es giratorio, con una rotación de 360 grados gracias a sus cinco ruedas que le aportan mayor estabilidad. Se puede ajustar la altura de forma fácil accionando una palanca bajo el asiento y está fabricado con materiales suaves y resistentes (cuero sintético y relleno de espuma de alta densidad) que, además, son fáciles de limpiar.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Ebay y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.