Miguel Ángel Silvestre recuerda a su padre y desvela el momento en el que le contó que había perdido la virginidad

Aprovechando el Día del Padre, Miguel Ángel Silvestre se propuso recordar al suyo, fallecido en las Navidades de 2018 y al que echa mucho de menos, y más en estos días de confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus.

De esta forma, el actor, en un post de Instagram, aseguró: "Te echo mucho de menos Papá. Hubiera estado muy bien pasar juntos esta cuarentena. Tú serenidad me daba mucha confianza. Te haría mil preguntas que nunca te hice...hay cosas de ti que no sé, lo que sí que sé, es que contigo estaba a gusto".

Además, el intérprete desveló un tierno momento entre ambos. Fue el día que perdió su virginidad. Así lo contó él.

“Tuve una relación muy buena con mi padre. Recuerdo el día que perdí la virginidad. Llegué a casa a las 3:00 am y le desperté. Nunca le molestaba que le despertara a esas horas". Así, le contó su intimidad: "Hoy X y yo hemos hecho el amor", le dijo el actor, que aseguraba que no le había gustado mucho. "No te preocupes, eso es porque estarías nervioso. Ya le pillarás el gusto, ya", le respondió su padre. "Papá, te quiero mucho", al replicó al actor, que recibió un "y yo, hijo" como respuesta.