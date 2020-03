La rutina de confinamiento de Pablo Motos: "Bailo, hago deporte y me doy una ducha con final feliz de agua fría"

El presentador Pablo Motos y el cocinero Karlos Arguiñano han explicado este viernes en el programa de Espejo público cuáles son sus rutinas para hacer la cuarentena en casa más amena para evitar la propagación del coronavirus.

Pablo Motos ha contado que "los primeros días han sido difíciles", pero que se encuentra en una fase de aceptación y superación. "Yo me levanto y me voy a una habitación insonorizada que tengo y me pongo a bailar. La música te conecta con tu cuerpo", ha comentado el presentador.

"Bailo, hago deporte y me doy una ducha con final feliz de agua fría", ha bromeado el conductor de El hormiguero, lo que ha provocado las carcajadas de la presentadora, Susanna Griso. El colaborador Diego Revuelta ha explicado que "lo del agua fría puede ser una buena idea", no obstante, otro colaborador ha apuntado que no lo ve como "un final feliz".

Karlos Arguiñano se ha dispuesto a explicar su rutina cuando un fallo de conexión le ha interrumpido. Finalmente, el cocinero ha contado que lo primero que hace cada mañana es "preparar un buen desayuno" y que, a pesar de su edad, se siente con fuerza y energía.

Motos también ha anunciado en Espejo público que su programa se emitirá de nuevo desde el próximo lunes, 23 de marzo, a las 21:45 horas. Los invitados estarán en sus casas al igual que el presentador y el nuevo formato se llamará El hormiguero 3.0: quédate en casa.