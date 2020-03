Carlota Corredera se encara a Kiko Matamoros por un comentario machista: "Soy un tío que ayuda en casa"

El plató de Sálvame sirvió la polémica este jueves en su mesa de debate por el Covid-19. Los protagonistas, Carlota Corredera y Kiko Matamoros, quienes protagonizaron un enfrentamiento por un comentario poco afortunado del colaborador.

El programa ofrece cada tarde información básica sobre el coronavirus con los consejos de expertos y médicos, y resuelven las dudas de la audiencia sobre la pandemia. El médico Jesús Sánchez Martos insistió en la importancia de lavarse las manos y los cuidados que deben tener los españoles al llegar a casa.

Una recomendación a la que Kiko Matamoros afirmó no estar acostumbrado. "Yo no suelo limpiar mucho, pero soy un tío que ayuda en casa, no te creas que no", contestó el ex de Makoke. Un comentario que no pasó de desapercibido para la presentadora.

“Uy uy uy, ya empezamos mal. No se ayuda, cariño, se hace para todos”, le respondió la gallega. Sin duda, un comentario que abrió un debate sobre el término que se debía emplear. "Sigo siendo feminista a pesar de la crisis. Lo de ayudar en casa es terrorífico porque parece que ayudas pero no va contigo".

El resto de colaboradores decidieron intervenir y María Patiño le señaló al colaborador que el mejor término era "colaborar". "Es que parece que es la mujer la que tiene que hacer las labores obligatoriamente".