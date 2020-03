El Instagram de Carlota Corredera: presentadora de 'Sálvame, escritora y feminista

Carlota Corredera, la directora, presentadora y colaboradora de Sálvame, ha participado en otros muchos programas de La Fábrica de la Tele como, por ejemplo, Las Campos, Hable con ellas o Cámbiame.

Aparte de su profesión en el ámbito televisivo, también publicó su primer libro en el año 2017, titulado Tú también puedes, donde cuenta su experiencia sobre cómo consiguió perder 60 kilos, donde se considera un "referente involuntario para las personas que padecen sobrepeso u obesidad".

Su nuevo libro y el feminismo

El 21 de noviembre de 2019, Carlota Corredera publicó su segundo libro Hablemos de nosotras.Según contaba en su cuenta de Instagram: "Once conversaciones sobre nosotras, once entrevistas apasionantes con once personas valientes y generosas que dan la cara y han aceptado hablar de nosotras, las mujeres".

A partir de ahí, en su cuenta ha compartido múltiples publicaciones sobre el libro, pero también sobre feminismo. El pasado 8 de marzo llenó su cuenta de publicaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer: "¡Nos vemos en las calles!", escribía Corredera en una de ellas, mostrando una camiseta femnista.