Santi Millán se hace viral por su zasca a un joven que se negaba a cumplir la cuarentena por el coronavirus 

El actor Santi Millán también se anima a llamar a la responsabilidad frente a la crisis del coronavirus, aunque tenga que hacerlo a base de 'zascas'. Tanto es así que el presentador se ha hecho viral este miércoles en Twitter por su contundente respuesta a un joven que se negaba a cumplir la cuarentena.

Un usuario de Twitter publicó un vídeo el pasado lunes, 16 de marzo, denunciando el comportamiento de un joven se revelaba contra el estado de alarma por el Covid-19: "A mí Pedro Sánchez no me manda. Me dice que me quede en casa y no me quedo. Si no me lo dice Santi no me quedo, me cago en Dios", se quejaba en la grabación mientras paseaba por la calle.

De esta manera, el humorista ha optado por rescatar el tuit y, aprovechando que se llama Santi, ha escrito: "Hola, soy Santi y te digo que te quedes en tu casa. Gracias", reza el texto, que va acompañado del hashtag "#SeamosResponsables".

Que rule este fascista irresponsable pic.twitter.com/cqceiA1K3f — Santoñesa / ❤ (@Santonesa) March 16, 2020

A pesar de que el joven parecía referirse al líder de Vox, Santiago Abascal, la ingeniosa manera de Millán para pedir que se cumpla el confinamiento ha frustrado las intenciones del usuario, que ha sido muy criticado por su actitud.

En menos de 24 horas, el tuit ya se acerca a los 40.000 'me gusta' y cuenta con 8.900 'retuits'. Además, recoge comentarios de la directora de cine Leticia Dolera ("Gracias, Santi") y del actor Fernando Tejero ("Grande Santi... El de los buenos").

Hola! Soy Santi y te digo que te quedes en tu casa. Gracias. #SeamosResponsableshttps://t.co/PMfC1zUd60 — Santi Millán (@Santi_Millan) March 18, 2020