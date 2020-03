Coronavirus.- Els grups de Corts mostren la seua unitat davant de la pandèmia i demanen mesures econòmiques pal·liatives

El propi cap del Consell ha destacat després de la trobada online la "bona actitud" de tots els portaveus i els ha demanat que contribuïsquen a difondre la confiança en el sistema i la necessitat de romandre units davant la pandèmia.

Entre els assistents a eixa videoconferència estava la portaveu de Vox, Ana Vega, qui va donar positiu i ha assenyalat després a través d'un vídeo que està bé i no tardarà a "tornar a donar guerra" quan puga. Ha agraït les mostres de preocupació i ha precisat que ha parlat amb el seu ginecòleg en estar embarassada i li ha transmès un missatge de tranquil·litat perquè "els estudis diuen que no es transmet al fetus".

Respecte al contingut de la reunió, Puig ha explicat que s'ha donat compte de la situació que travessa la Comunitat Valenciana actualment, s'ha acordat mantindre una comunicació permanent amb els portaveus i s'ha abordat tant la situació de proveïment en l'àmbit sanitari com la resposta econòmica a la crisi. Ha instat a esperar les mesures que aprove el Consell de Ministres per a actuar des de l'àmbit autonòmic d'acord a les seues competències.

Després de la trobada, el portaveu socialista, Manolo Mata, ha assenyalat que davant l'alerta sanitària cal "aconseguir generar xarxes de salvació per a tota la gent que està patint" i ha destacat que la tasca de la ciutadania ha de ser "contribuir a seguir i difondre cadascuna de les indicacions que van donant els poders públics, que estan absolutament compromesos la resolució d'aquesta crisi".

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, ha agraït la unitat d'acció davant aquesta crisi i ha destacat la importància de reforçar el sistema sanitari, la qual cosa comporta una millora del finançament, així com d'ajudar "als qui més estan patint".

En l'àmbit econòmic, ha defès la urgència de mesures pal·liatives directes perquè els professionals afectats puguen soportar aquests moments, i ha demanat que "es faça alguna cosa amb el pagament de les hipoteques, s'ajorne i arriben les ajudes directes".

La síndica d'Unides Podem, Naiara Davó, ha incidit en la importància de "garantir la protecció d'autònoms i treballadors, i la suspensió de les hipoteques i lloguers mentre estem en quarantena".

Per la seua banda, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha tornat a mostrar el seu "total i absolut suport i lleialtat" a Puig i ha enaltit la col·laboració entre la sanitat pública i la privada.

"El PP estarà a l'altura, som un partit responsable i recolzarem totes les mesures", ha dit, al mateix temps que ha celebrat propostes com el rescat de personal sanitari jubilat per a tindre-ho preparat per si és necessària la seua actuació.

Així mateix, ha reclamat mesures econòmiques "ja" i ha explicat que hi ha ajuntaments que han ajornat el pagament d'impostos: "Puig ha d'adoptar mesures amb efecte immediat perquè hi ha ací molta pime i molt autònom que viu molta incertesa".

Des de Cs el seu portaveu, Toni Cantó, ha proposat bonificar les taxes a la Seguretat Social, aplicar una moratòria d'impostos autonòmics i congelar les quotes dels autònoms.

"Puig assegura que cal esperar al que dicte Moncloa demà, però els valencians, tant treballadors com empresaris, estan molt preocupats pels efectes econòmics d'aquesta crisi i, per açò, de la mateixa manera que estem tots parats a casa, els impostos han de parar", ha afegit. Ha subratllat "el compromís de Cs per a posar-se a la disposició del Consell en tot el que es necessite per a combatre aquesta malaltia".

La portaveu de Vox, Ana Vega, ha indicat que un partit "d'Estat" com el seu "es posa a la disposició de la Generalitat" per a intentar "pal·liar els estralls de la crisi el més ràpidament possible" i ha demanat mesures per a evitar acomiadaments massius o que molts autònoms baixen la persiana.