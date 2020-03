Penélope Cruz sale en defensa de Johnny Depp y se suma así a Winona Ryder

Parece que ser que el caso de violencia en el ámbito familiar y doméstico, entre dimes y diretes, no se resuelve, y da la sensación de que hay que posicionarse a favor de uno de los implicados, que no cabe la posibilidad de que los dos, Johnny Depp y Amber Heard, hayan cometido tropelías y hayan sido tóxicos el uno con el otro hasta puntos, literalmente, sangrantes.

Difamaciones, acusaciones, órdenes de alejamiento, abogados con historiales médicos en los juicios, audios de filtraciones en las que ella admite haberle golpeado, sus palabras que aún resuenan sobre violencia de género ("Me arrastraba por el pelo, escupía y hasta me estrangulaba") y hasta James Franco como testigo y pieza clave...

Y ahora, Penélope Cruz ha decidido hablar sobre la opinión que le merece toda la situación y no ha tenido reparos en mostrar su apoyo firme al que es su gran amigo casi desde que comenzase en Hollywood, pues le conoció cuando acababa de cumplir 19 años.

Es decir, que cree que el actor de 56 años no solo es un tipo amabilísimo y cordial, sino que por su sentido del humor y su buen trato con los amigos lo considera una persona excepcional. "Lo queremos mucho y me siento agradecida de tener a alguien tan especial en nuestras vidas", ha dicho.

Esto incluye, por supuesto, a su marido, Javier Bardem. Ambos han trabajado con Depp en la saga Piratas del Caribe(en la cuarta entrega Cruz y en la quinta el actor), pero Penélope también ha estado con él en Blow y en la más reciente adaptación de Asesinato en el Orient Express, mientras que el actor de Mar Adentro también compartió rodaje con Depp en Antes que anochezca.

Esto se suma a las declaraciones recogidas por The Blast de Winona Ryder, expareja del actor de Charlie y la fábrica de chocolate y Sleepy Hollow, quien no se cree las palabras de Amber Heard: "Obviamente no estuve allí durante su matrimonio con Amber, pero mi experiencia fue tan completamente diferente que me quedé muy sorprendida, confundida y enfadada cuando escuché las acusaciones en su contra".

"La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocía y amaba", ha comentado la actriz de Stranger Things. "No puedo entender estas acusaciones", mantiene la intérprete, que coincidió con Depp en Eduardo Manostijeras.

"Nunca fue violento conmigo", dijo sobre su noviazgo durante los años 90: "Que yo haya visto, nunca ha sido violento o abusivo con nadie. Solo lo conozco, sincera y honestamente, como un muy buen hombre, un tipo increíblemente cariñoso y extremadamente afectuoso que fue muy protector conmigo y con la gente que ama. Me sentí muy, muy segura estando con él".