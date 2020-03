Winona Ryder habla de las acusaciones de maltrato hacia Johnny Depp: "Nunca fue violento conmigo"

Winona Ryder y Johnny Depp se conocieron en el rodaje de Eduardo Manostijeras en 1989, donde se enamoraron. Llevaban saliendo cinco meses cuando se comprometieron, pero al final no hubo boda y su amor se acabó después de cuatro años de relación.

Sin embargo, Winona guarda un buen recuerdo de aquellos años a su lado, por eso le extrañó las acusaciones que Amber Heard hizo públicas sobre el maltrato constante que sufría por parte de su exprometido.

En la declaración judicial de Winona, la actriz declara que no se termina de creer esas acusaciones, según recoge The Blast: "Obviamente no estuve allí durante su matrimonio con Amber, pero mi experiencia fue tan completamente diferente, me quedé muy sorprendida, confundida y enfadada cuando escuché las acusaciones en su contra. La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocía y amaba. No puedo entender estas acusaciones".

Vanessa Paradis, exmujer de Johnny: "Es una persona sensible, cariñosa y amable".

Cuando recuerda su noviazgo con él, Winona declara: "Nunca fue violento conmigo. Que yo haya visto, nunca ha sido violento o abusivo con nadie. Solo lo conozco, sincera y honestamente, como un muy buen hombre, un tipo increíblemente cariñoso y extremadamente afectuoso que fue muy protector conmigo y con la gente que quiere. Me sentí muy, muy segura con él".

Finalmente, la actriz dice que no quiere llamar mentirosa a nadie, pero que por su experiencia con Johnny le es imposible creer que esas acusaciones son ciertas. "Lo encuentro extremadamente desconcertante conociéndolo como lo conozco", termina diciendo Winona.

No es la primera ex de Johnny que sale en su defensa: Vanessa Paradis, que vivió con Depp durante 14 años y con el que tuvo dos hijos, asegura que el actor es "una persona sensible, cariñosa y amable".

También la primera esposa del actor, Lori Anne Allison, aseguró públicamente que Depp jamás fue violento con ella y que ni siquiera le gritó.

Lily-Rose Depp, musa de Chanel e hija de Johnny, también defiende a su padre diciendo que es la persona más cariñosa y dulce que conoce, y que no ha sido nada más que un padre maravilloso.

La última noticia que se ha tenido de esta batalla que empezó en el 2016 fue un audio filtrado en el que se oye a Amber Heard admitiendo haber golpeado a Johnny e infringiendo maltrato psicológico al actor.