Coronavirus.- Lambán pide medidas económicas para los sectores más afectados y aliviar la presión fiscal de la UE

En una rueda de prensa celebrada tras participar en la videoconferencia de presidentes autonómicos con el dirigente nacional por la incidencia de la pandemia, Lambán ha considerado una "necesidad imperativa" que este tipo de comercios, así como los de menor tamaño, reciban una atención económica y fiscal "especial y muy generosa" por parte del Estado.

En especial, ha abundado en conceptos como el pago de impuestos, alquileres o hipotecas que pueden verse dificultados por la suspensión de la actividad que ha llevado la crisis sanitaria del coronavirus.

Lambán también ha solicitado que continúe el funcionamiento de la industria. "Creo que es perfectamente posible y aliviaría el impacto sobre la economía", ha recalcado.

Por otro lado, ha instado a la Unión Europea a que suspenda las normas fiscales y presupuestarias que "limitan la capacidad de inversión y gasto" de las comunidades autónomas y ha solicitado que la política europea destine unos "estímulos fiscales" y transfiera "recursos adicionales" para aliviar la crisis económica que pueda derivar de la sanitaria.

"APRENDER" DE LA CRISIS DE 2008

En esta línea, ha dicho que Europa "debería haber aprendido" de la crisis económica de 2008 y que se tienen que tomar medidas para relajar el cumplimiento de los objetivos fiscales, así como "cambiar los planteamientos de la senda de estabilidad" y trasladar estas cuestiones a todos los ámbitos de la economía.

En su opinión, esta situación derivará en una caída del empleo, por lo que ha urgido a que se elabore un paquete de medidas "muy agresivo y ambicioso". "Lo que se hizo en la crisis de 2008 tiene que servir de lo que no hay que hacer", ha apostillado.

A este respecto, ha pedido al Gobierno español que flexibilice los objetivos de estabilidad para "hacer frente a nuevos retos o inversiones que vamos a tener que acometer". Así, ha considerado que el objetivo del déficit deber dejar de ser el instrumento que guíe la política fiscal.

Por otra parte, ha reclamado que se derogue la medida de bloqueo de remanentes en los Ayuntamientos porque, a su juicio, "ahora más que nunca van a ser necesarios sus recursos" como "tercer pilar del Estado" y por ser instituciones "absolutamente fundamentales".

Ha trasladado también el apoyo del todo el equipo de Gobierno al personal sanitario, servicios sociales y profesionales implicados en hacer frente a la crisis originada por la pandemia y ha aseverado que deben poder tener a su disposición "todos los medios que precisen para desarrollar de manera satisfactoria su trabajo".

De este modo, se ha referido a la escasez de material sanitario en todo el territorio español para señalar que "es una carencia que hay que solventar". Así, ha agradecido a las empresas de la comunidad que están poniendo a disposición del Gobierno y del sistema de salud sus recursos y que han suministrado mascarillas de forma gratuita.

"ORGULLOSO" DE LA CIUDADANÍA

Lambán se ha declarado "orgulloso" de la ciudadanía aragonesa que está demostrando "serenidad, compromiso y altura de miras". "Me conmueve, me emociona y me hace ser optimista de que esta crisis la dejaremos atrás más pronto que tarde", ha subrayado.

En cuanto a las medidas de restricción del movimiento y la circulación comprendidas en el decreto del estado de alarma, el presidente de Aragón ha recordado que estas disposiciones van acompañadas de medidas coercitivas y sancionadoras que deberán aplicarse "con rigor extremo".

ACUERDO CON SINDICATOS

También se ha referido al gabinete permanente de crisis constituido en el Gobierno autonómico para revelar que el consejero de Hacienda y Función Pública, Carlos Pérez Anadón, se ha reunido este domingo con los secretarios generales técnicos y representantes sindicales para abordar el funcionamiento de la comunidad.

En este sentido, ha asegurado que se ha llegado a un "acuerdo absoluto" para que se precisen cuáles son los "servicios estratégicos" y cuáles pueden prescindir del trabajo presencial de su personal y acogerse a las recomendaciones de realizar las labores de forma telemática. "Estamos muy satisfechos con el trabajo con los sindicatos y cabe pedir a los trabajadores el sacrificio correspondiente que está perfectamente justificado".

El presidente aragonés ha explicado que, durante la videoconferencia mantenida con el resto de dirigentes, ha trasladado que el Ejecutivo autonómico va a servir "con toda rotundidad" al Gobierno de España en la "aplicación exitosa" del decreto de alarma que se aprobó este sábado, 14 de marzo.

"LEALTAD CONSTITUCIONAL"

Sobre las críticas de los presidentes vasco y catalán, Iñigo Urkullo y Quim Torra, por la asunción de competencias del Estado de España en las comunidades, Lambán ha considerado que todos los mandatarios deben "asumir con lealtad constitucional" el mandato del Gobierno de España que está "en un rango institucional y político distinto, por decirlo suavemente" al de las autonomías.

"Eso no quiere decir que no podamos colaborar de manera horizontal para prestar ayuda e intercambiarnos información", ha defendido Lambán para referirse a las actuaciones que puede llevar a cabo Aragón con regiones vecinas como Navarra, Cataluña, La Rioja o incluso Francia.

Por su parte, el director general de Salud Pública de Aragón, Francisco Javier Falo, ha recordado los datos referentes al número de casos en Aragón que, este domingo, contabiliza 147 contagiados, de los cuales 59 están hospitalizados y 12 corresponden a personal sanitario. En las últimas 48 horas no se ha producido ningún nuevo fallecimiento, por lo que, en total son 7 las muertes por este patógeno en la comunidad.

CONFINAMIENTO ALGO MÁS LARGO

Falo ha reconocido que es posible que las medidas de confinamiento y distanciamiento social deban extenderse más allá de los 15 días dictados por el Gobierno central a "un período un poquito más largo", si bien ha indicado que se debe esperar a ver los resultados y la evolución de los nuevos casos y, a partir de ahí, "tomar decisiones".

El director general de Salud Pública ha recordado que estas cuestiones tienen como objetivo que el pico de contagios por COVID-19 "no se produzca" o sea "más bajo de lo previsible" y ha apuntado que, de ser una gripe normal, este máximo se situaría entre las 4 y 6 semanas. No obstante, ha confiado en que las medidas de distanciamiento "tengan su efecto" para que estos modelos teóricos "no se cumplan".

A este respecto, ha señalado que los aragoneses "se están implicando" en este tipo de normas y que la sociedad "está entendiendo que hay que comprometerse" porque "sólo así se puede hacer frente" a la pandemia.

Preguntado sobre la colaboración público-privada para afrontar la crisis, Falo ha detallado que se han mantenido contactos con clínicas privadas y que este lunes, 16 de marzo, se producirá una reunión para abordar "cómo gestionar de forma conjunta los recursos sanitarios".

En cuanto a la posibilidad de que personas de otras comunidades que tienen en Aragón su segunda residencia puedan ser fuente de contagio del COVID-19, algo que ya se está notando en otras zonas de España, Falo ha asegurado estar "convencido" de que, si no se ha dado ya esa situación, estos casos "aparecerán" por la propia naturaleza "radial" del país.

Por último, se ha sumado al agradecimiento de Lambán a los profesionales sanitarios que se implican "de manera personal" en hacer frente a la crisis y a las empresas que están cediendo sus propios recursos.