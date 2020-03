Campillo de Ranas denuncia "invasión" de madrileños y alerta de que no tienen medios para enfrentar virus

20M EP

Francisco Maroto, alcalde del pequeño municipio de Campillo de Ranas, situado en la Arquitectura Negra de Guadalajara, se ha sumado a otros ediles de pueblos rurales, donde estos días se incrementa la población y ha pedido, fundamentalmente a los madrileños que acuden a su segunda vivienda a pasar la cuarentena, que "no sean insensatos" y se queden en sus casas porque "hay cierto miedo" a posibles contagios. "Aquí también hay gente mayor y estamos invadidos", ha subrayado el primer edil, que ha alertado de que no sabrían bien cómo deben actuar en caso de contagios. "No tenemos mascarillas, ni guantes, ni nada".