¿Se puede negar alguien que trabaja en una peluquería o en un estanco a ir al trabajo? Lo que no aclara el Gobierno

El decreto lo han redactado de urgencia y, como explicó ayer el Gobierno, con la única prioridad de "preservar la vida y la salud". Esa urgencia ha llevado al Ejecutivo a dejar en el aire muchos detalles que afectan en el nuevo día a día de los ciudadanos. Desde el Gobierno aseguran que el martes avanzarán más, cuando aprobarán "otros decretos para afinar" las decisiones. Hasta entonces, muchas personas afectadas no tienen claro cómo actuar.

¿Una persona que trabaje en un estanco o en una peluquería está obligado a ir al trabajo o puede eximirse? El decreto deja claro que el Gobierno "se asegurará la plena disposición de todos los empleados que presten servicio en el ámbito sanitario". Sin embargo, no habla con esa rotundidad cuando se refiere a otros centros de trabajo que quedarán abiertos y que no tendrían esa función de primera necesidad. Muchos trabajadores de ópticas, de estancos y de peluquerías trasladan sus dudas respecto a si tienen que ir obligatoriamente a trabajar el lunes, y sobre si sus comercios tienen obligatoriamente que abrir o pueden permanecer cerrados e incluso establecer turnos de servicios mínimos. El Gobierno, de momento, no lo ha aclarado, pero todo apunta a que en el Consejo de Ministros del martes abordarán esta situación. Y también se tratará de cómo queda la situación laboral en caso de que decidan no ir si no son imprescindibles para su funcionamiento.

¿Se puede salir para pasear al perro pero no para sacar a un niño a la calle? El Gobierno aclaró ayer que las personas que tengan animales en casa pueden sacarlos a la calle, pero dejó claro que solo podrá ir una única persona con el animal. Desde el Gobierno apelaron "al buen criterio de todo el mundo" para determinar la duración que se permite de los paseos con el perro y dejaron claro que no serán "en colectividad". Es decir, que además de pasearlo solo, el ciudadano que salga con su perro no puede interactuar con otras personas que estén haciendo lo mismo.

Sin embargo, a la vez que se permite pasear a perros, parece expresamente prohibido sacar a un niño a pasear por la calle.

¿Se puede llevar a alguien en coche al trabajo? Otra duda que ha saltado es sobre las personas que van a trabajar acompañadas por alguien en el coche. "¿Mi novio me puede seguir llevando al trabajo?", preguntaban este fin de semana. Parece que no estaría permitido llevar a un trabajador a su centro laboral, aunque el Ejecutivo tampoco lo ha negado con rotundidad y no ha explicado cómo se debe viajar en los coches particulares. "El Ministerio de Transportes necesita un breve espacio de tiempo" para concretarlo, explican.

¿Se puede salir a correr? Las calles de Madrid amanecían este domingo con gente que estaba, sola, haciendo algo de deporte en las calles, sobre todo corriendo. Sin embargo, el decreto no lo incluye como una de las excepciones para salir de casa, así que estaría expresamente prohibido. De todas formas, el Gobierno central, ante una pregunta concreta tras la comparecencia de Sánchez, no llego a a con afirmarlo con rotundidad.

¿Asumirá el Gobierno el pago de los sueldos de los trabajadores afectados directamente por el cierre? Esta es una de las decisiones que generó ayer debate interno dentro del Gobierno y que el decreto de alarma no aborda. Este asunto será abordado en el Consejo de Ministros de este próximo martes. aclara.

¿Hay una moratoria en los alquileres? ¿Y en las hipotecas? Otros gobiernos han aprobado ya esta medida, pero en el caso de España tampoco hay aún acuerdo político dentro del Gobierno y se abordará en un próximo decreto.