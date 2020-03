Coronavirus.-Landaluce insta al Gobierno a trasladar al CATE de Campamento a los marroquíes que vienen de Italia

El primer edil ha indicado a través de un comunicado que "por sensatez, por prevención y porque la salud del conjunto de la ciudadanía, los viajeros incluidos, es lo primero, el Gobierno de la Nación ha de dar respuesta a un posible problema de enorme gravedad.No sabemos si alguna de estas personas puede estar infectada por el coronavirus Covid-19, por lo que creemos que es en el CATE donde deben recibir la inspección sanitaria y la atención social que necesitan".

Para el regidor algecireño "lo que es inconcebible es que sabiendo desde las doce del mediodía que un tercer autobús, que estaba a la altura de Murcia, se dirigía a Algeciras, se haya permitido que el vehículo llegase a nuestra ciudad pasadas las seis y media de la tarde, sin que nadie lo haya interceptado para informarles de que es imposible embarcar con destino a Tánger por decisión de las autoridades del vecino país, o se les haya conducido desde aquí a donde proponemos, porque creemos que es lo más sensato".

"No entendemos cómo si hace unos días se decidió suspender los vuelos procedentes de Italia, no se haya tomado la misma decisión con los desplazamientos por carretera desde el país transalpino hacia España. No es momento de confrontación política, pero tampoco se puede poner en riesgo la salud de la ciudadanía, por lo que el Gobierno de nuestro país debe dar ya una solución a este problema, puesto que las horas pasan y la situación de que puedan estar deambulando por Algeciras durante quince días no se puede mantener, como tan poco se puede mantener el que por el momento, en este asunto, no haya ni directrices ni actuaciones claras", subraya la primera autoridad municipal de Algeciras.