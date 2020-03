La odisea de un grupo de españoles para salir de Marruecos en furgoneta antes del cierre de fronteras por el coronavirus

"No sabíamos si nos iban a dejar pasar cuando llegásemos", cuenta Rodrigo Gamero, uno de los cinco amigos que recibieron la noticia del cierre de fronteras de Marruecos cuando se encontraban de vacaciones en el país africano.

Rodrigo, Marta, Lara, Paco y María son cinco amigos que habían ido de viaje a Marruecos donde tenían pensado quedarse hasta este sábado. No obstante, el anuncio del cierre de fronteras hizo que tuvieran que actuar rápido si querían volver a España.

"Estábamos en Fez y nos empezaron a llegar mensajes de familiares y amigos comunicándonos que Marruecos había decidido cerrar fronteras con España por aire y por mar", relata Marta Carneros, contando que a las horas recibieron un correo electrónico de la aerolínea notificándoles de la cancelación del vuelo que tenían previsto a Madrid.

Preocupados por la posibilidad de quedarse aislados sin poder volver, procedieron a contactar con las embajadas, pero "no nos fue posible porque nadie nos cogía el teléfono", explica Marta. Su amigo, Rodrigo Gamero, asegura que "las embajadas estaban cerradas y el consulado no fue de ayuda porque tenía menos información que nosotros".

Carneros describe la estupefacción de los cinco al ver que el hombre del consulado con el que mantuvieron la conversación telefónica "estaba desbordado" y que, cansado de atender llamadas les dijo que aquello parecía "un teléfono escacharrado".

Al no poder recibir ayuda ni ninguna información "clara" desde las embajadas y consulados que les aseguraban que iban a "tardar mucho en llegar a la frontera y que no nos iba a dar tiempo", decidieron acudir al encargado del alojamiento en el que se estaban hospedando en Fez.

"Le preguntamos por opciones al chico del alojamiento porque queríamos ir a Ceuta a toda costa para cruzar la frontera antes de que cerrase", cuenta Rodrigo, afirmando que en un principio les dio la opción de ir en tren pero "cuando vimos que se complicaba el tema le preguntamos por alguien que nos pudiese llevar en una furgoneta ese mismo día".

En un principio, habían planeado salir a las cuatro de la madrugada para llegar a primera hora a Ceuta, pero les iban llegando cada vez más informaciones alertándoles del cierre de la frontera a las seis de la mañana, por lo que "le dijimos que viniesen a buscarnos ya".

Finalmente consiguieron salir a las doce de la noche desde Fez "y no sabíamos si íbamos a llegar a las seis a la frontera o si nos iban a dejar pasar cuando llegásemos", dice Rodrigo.

Los cinco amigos estaban en Marruecos de vacaciones. cuando recibieron la noticia del cierre. M.C.

A contrarreloj, y con los nervios a flor de piel, los amigos lograron llegar a las seis menos cuarto a la frontera. "Hemos sido los últimos en cruzar la frontera, el último grupo de españoles", cuenta el joven aliviado.

Tras conseguir coger un ferry hacia Algeciras, se apresuraron en comprar cinco de los siete billetes de tren que quedaban para viajar hacia Madrid. Ahora, respiran hondo aliviados tras horas de incertidumbre en las que tuvieron que replantearse muchas otras opciones de salida desde Marruecos, como comprar billetes a otros países europeos para hacer escala.

Rodrigo asegura que "hasta que no hemos llegado a la frontera, pensábamos que no íbamos a poder cruzar" y describe "las caras descompuestas" de los españoles que, como ellos, "no sabían si les dejaban entrar, gente que incluso tenían vuelos comprados a Francia por si no nos dejaban ir a España"

En total, el altercado les ha costado un dinero con el que contaban, ya que el conductor de la furgoneta les cobró 200 euros y los billetes estaban "a 78 euros por cabeza". "Es lo de menos. Pero, si no tienes dinero o la posibilidad de juntarte en grupo para pagarte un coche o lo que sea, estás fastidiado y sin información oficial ni de la embajada", cuenta el español, mientras espera a que salga su tren hacia la capital.

Marruecos cierra fronteras con España por aire y tierra

El jueves por la noche llegaba la noticia del cierre que Marruecos iba a hacer de sus pasos fronterizos con España desde primera hora. Una decisión tomada a última hora como medida preventiva ante el coronavirus.

Los vuelos hacia España o procedentes de la península quedaron completamente suspendidos hasta nueva orden, así como el tráfico marítimo, una medida que aseguraron haber tomado "en concertación con las autoridades españolas", según un comunicado emitido en la agencia oficial MAP.

La medida ha afectado a otros cientos o miles de españoles que estaban de turismo en Marruecos y que no han tenido la suerte de estos cinco amigos.