El nuevo protocolo: ¿cuándo te hacen el test del coronavirus?

Ante la expansión del brote de coronavirus en España, el Ministerio de Sanidad está actualizando de forma regular los protocolos de actuación frente a posibles casos de investigación por COVID-19 y los criterios para la realización de los test de diagnóstico.

Sobre todo, teniendo en cuenta un cambio relevante: la transmisión comunitaria. Las zonas de la Comunidad de Madrid, La Rioja, los municipios de Labastida-Bastida y Vitoria-Gasteiz (País Vasco) y Miranda de Ebro (Castilla y León) ya se clasifican como áreas con evidencia de transmisión comunitaria.

Nuevo protocolo ante posibles casos

Los criterios actuales para la realización de las pruebas establecidos por el Ministerio de Sanidad serán los siguientes:

Personas con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (tos, fiebre, disnea) y que en los 14 días previos al inicio de síntomas cumpla estos criterios epidemiológicos:

Que haya residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión comunitaria. Que haya tenido contacto estrecho con un caso posible o confirmado.

Personas en contacto estrecho se consideran: Personas que hayan proporcionado cuidados a casos probables o confirmados.

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado mientras presentaba síntomas y a una distancia menor a dos metros (visitas).

Contacto estrecho en un avión en pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.

Persona atendida en la urgencia hospitalaria o que se encuentre hospitalizada, y presente signos y síntomas de infección respiratoria aguda de vías bajas.

Cambios en las pruebas

En este sentido, hay un cambio en la realización de las pruebas porque hasta ahora no era suficiente tener síntomas, sino haber estado en zonas de riesgo comunitario.

Ante esta nueva perspectiva del brote, no será necesario que las personas que presenten síntomas leves acudan a realizarse la prueba ya que es posible que ese sea su diagnóstico. Además, como han señalado en varias ocasiones desde las autoridades sanitarias, en la mayoría de los casos cursa con síntomas leves.

Desde la Comunidad de Madrid han informado de este cambio de estrategia en las pruebas. "Ya no se van a hacer para confirmar el diagnóstico en pacientes con síntomas leves, en los que se aplicará un diagnóstico clínico. Por tanto, cuando un paciente tenga pocos síntomas debe quedarse en casa. En el caso de que esté grave, debe contactar con los servicios sanitarios y se le tratará en el hospital".

El principal motivo para no hacerse test diagnósticos si no se tienen síntomas graves es evitar la colapsación del sistema sanitario. La Comunidad de Madrid ha habilitado el teléfono gratuito 900 102 112 ante cualquier duda. No obstante, también han destacado que se haga un uso responsable.

Responsabilidad social

La propagación del virus y el miedo generalizado de la población ha llevado al colapso de las líneas telefónicas habilitadas para los ciudadanos. Muchos de ellos se han quejado en redes sociales ante la denegación de pruebas aún presentando los síntomas de la enfermedad.

Para evitar estos problemas, desde la Consejería de Salud de Cataluña han desarrollado un test online para llevar a cabo un diagnóstico y constituye una alternativa a los teléfonos de contacto facilitados.