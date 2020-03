Andalucía suspende las clases dos semanas desde el lunes en todos los niveles por el coronavirus

Tras la recomendación del Gobierno central de cerrar todos los colegios a nivel nacional, la Junta de Andalucía tomó este jueves la decisión de suspender las clases en todos los niveles educativos –Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Universidad– a partir del próximo lunes 16 y durante un periodo inicial de dos semanas. Una medida que afectará tanto a los centros públicos como a los concertados y a los privados, que ascienden a 7.144 en total, en los que estudian 1,8 millones de alumnos y trabajan 127.000 docentes.

Así lo anunció en una comparecencia institucional el presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, que explicó que, llegado el momento, se informará sobre si el lunes 30 de marzo se reanudan o no las clases, "en función de la evolución de la epidemia". Este viernes, la Consejería de Educación y Deporte enviará a todos los centros de la comunidad las instrucciones a seguir para llevar a cabo esta decisión, que no entrará en vigor hasta el lunes "para dejar que las familias se puedan planificar".

Precisamente este jueves por la mañana, los sindicatos CSIF de Andalucía y Ustea habían solicitado a la Consejería que, de manera "urgente" y preventiva, suspendiera las clases en todos los centros educativos de la comunidad.

Otras medidas

No son las únicas medidas que este jueves adoptó la Junta, que destacó que en todo momento han actuado "con coordinación y lealtad al Gobierno de España". Tras el "decálogo" de actuaciones anunciado el miércoles, en el que figuraba el cierre de los 168 centros de participación activa competencia del Gobierno andaluz, Moreno informó de que, también a partir del lunes, se suspenderán todas las actividades en los centros de día y en los centros ocupacionales de la región.

Asimismo, en el área de Cultura y Patrimonio Histórico, la Junta ha decidido la suspensión de todas las actividades en los recintos culturales de su competencia, así como las visitas a museos y monumentos, medidas que se concretarán este viernes por la tarde en un Consejo de Gobierno extraordinario.

Todas estas medidas, además de las adoptadas hace dos días, están orientadas a frenar la propagación del virus en Andalucía, aseguró Moreno, pero incidió en que "el esfuerzo no sirve si no aplicamos esta disciplina en el día a día, modificando nuestros hábitos y siguiendo las recomendaciones de los expertos". Por ello, consideró "imprescindible" que toda la población actúe "con enorme responsabilidad" e instó a los ciudadanos a "quedarse en casa siempre que esto sea posible". Y concluyó: "Vamos a superar esta crisis, no puedo decirles cuándo, pero la superaremos. Cuidémonos y protejámonos".

Según los últimos datos de la Consejería de Salud y Familias, en Andalucía hay 158 afectados, la mayor parte de ellos en la provincia de Málaga (97), además de 17 en Jaén, 13 en Granada, 11 en Sevilla, otros 11 en Cádiz, 4 en Almería, 3 en Córdoba y 2 en Huelva.