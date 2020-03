Sanidad pide a la población de Madrid no viajar a otras Comunidades Autónomas para no diseminar el coronavirus

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha descartado el cierre de Madrid por la expansión del coronavirus, donde ha alcanzado el 50% de los casos totales en España, pero pide a su población no viajar a otras Comunidades Autónomas. Así lo ha anunciado tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus,

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este miércoles 2.109 casos de coronavirus en España y 48 fallecidos, casi la mitad de ellos -tanto los contagios como las muertes- en la Comunidad de Madrid, y espera que, si todo "va muy bien", en dos meses podría no haber transmisión del Covid-19. Sin embargo, señala que si la cosa no mejora, podría retrasarse a cuatro meses.

Reducir eventos y clases está teniendo un impacto en el uso del transporte público y las aglomeraciones, dice Fernando Simón, y por tanto la probabilidad de transmisión de la enfermedad. Sin embargo, el efecto no se notará hasta "dentro de unos días", que Simón calcula serán 9 o 10 días.

En el caso de la Comunidad de Madrid ha dicho que ya se ha observado menos volumen de personas en los transportes públicos, aunque es un dato que hay que monitorizar y que se tendrá que confirmar también en unos días.

"No se está bloqueando el país, no se prohíbe la movilidad"

Simón ha insistido en que las medidas que se han tomado hasta el momento tienen como objetivo reducir la transmisión del coronavirus y "fundamentalmente" disminuir el impacto en los grupos de riesgo.

"Que no haya gente de una población de riesgo que viaje a otra Comunidad Autónoma"

En este tiempo, Simón pide un "esfuerzo a toda la sociedad" para tratar de que las medidas que se han propuesto se implementen correctamente. "Eso implica que no haya gente de una población de riesgo que viaje a otra Comunidad Autónoma. No se está bloqueando el país, no se prohíbe la movilidad, pero se pide responsabilidad a la población. La población de estas zonas de riesgo tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene", señala.

Fernando Simón cree que no se pueden tomar en este momento medidas difícilmente aplicables, como el cierre del transporte público o el bloqueo de una Comunidad, pero sí pide "responsabilidad y medidas de distanciamiento social" a la población para "evitar diseminar la enfermedad" a otras Comunidades Autónomas.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desmentido este miércoles los rumores sobre un posible cierre de la regióny afirmó rotundamente que "el Gobierno madrileño no ha tomado absolutamente ninguna decisión sobre un supuesto cierre de la región como consecuencia del coronavirus”.