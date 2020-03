CCOO alerta de "colapso" en el centro de salud San Hilario de Dos Hermanas por falta de cobertura de vacantes

CCOO ha convocado una concentración a las puertas del centro sanitario el próximo 17 de marzo a las 11,00 horas, según ha anunciado el propio sindicato en un comunicado en el que sostiene que "la no sustitución de las ausencias del personal por bajas o permisos está provocando que no haya citas ordinarias disponibles antes de 15 ó 20 días".

De esta forma, "la ciudadanía se agolpa a primera hora en el centro de salud formando largas colas que provocan que las citas se agoten en apenas media hora", según indican desde CCOO, desde agregan que "esto provoca la frustración de los pacientes y la impotencia del personal que atiende, al tiempo que genera situaciones tensas".

"La única solución que obtienen es acudir a urgencias a partir de las 20,00 horas, lo cual agrava aún más la situación porque se colapsa el servicio", según continúan desde CCOO.

El sindicato señala que "la excusa de los responsables de la administración para no cubrir las ausencias, en el caso del personal facultativo, es que no hay médicos, y la excusa para no cubrir al resto de personal -enfermería, auxiliares de enfermería y administrativos, celadores, conductores o trabajadores sociales- es que no hay dinero, lo que es una desvergüenza desmesurada por parte de quien gestiona la sanidad pública que pretenden desmantelar".

Por eso, CCOO exige "soluciones urgentes" y hace un llamamiento "a toda la ciudadanía de Dos Hermanas y a todas las organizaciones sociales y políticas a secundar" la referida concentración convocada el 17 de marzo.