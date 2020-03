María Teresa Campos se rompe en 'Sálvame': "Estaba harta de que me dijeran que era la cornuda de España"

María Teresa Campos ha acudido este martes a Sálvame para celebrar los 30 años de Telecinco. En el plató, la periodista ha conversado con los tertulianos sobre su relación con el programa y se ha sincerado sobre su situación actual tras la ruptura con Edmundo Arrocet, ya que existen rumores de que la malagueña habría conocido a alguien, unas informaciones que ha querido aclarar.

La presentadora ha acudido por la mañana a El Programa de Ana Rosa, donde ha hablado de su trayectoria televisiva y de su polémica ruptura con Edmundo Arrocet: "Me duele el corazón", ha asegurado. Sin embargo, ha sido en Sálvame donde ha profundizado en este tema, por lo que se ha emocionado en el plató.

La periodista ha respondido a las preguntas de los colaboradores acerca de su vida amorosa, debido a los rumores de que Campos habría conocido a alguien. Sin embargo, la comunicadora ha aclarado que se trata de "una amistad", aunque no ha desvelado el nombre de su amigo: "¿Y quién es él?", ha cantado en tono de humor cuando Paz Padilla le preguntaba sobre su identidad.

Teresa Campos confiesa que hay días que cuando se despierta piensa: “¿Qué me ha pasado?” 😔 #YoVeoSálvamehttps://t.co/OyQmWZSoEq — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 3, 2020

Asimismo, a Campos se le ha entrecortado la voz cuando ha admitido que trata de llevar la ruptura lo mejor posible, aunque a veces le asalten pensamientos negativos: "Hay que pasar cosas muy malas en la vida. Ya las he pasado y, a día de hoy, todavía no las entiendo…", ha valorado, y después ha añadido otra reflexión sobre "la manera de hacer las cosas": "No es el porqué, sino el cómo".

Además, Campos ha desvelado que hay mañanas en las que se despierta y, apenada, se hace siempre la misma pregunta: "¿Qué me ha pasado?". De esta manera, la periodista ha tenido un arrebato de sinceridad: "Bueno, que me parece muy bien que digan que tengo un novio, aunque no lo tenga, porque estaba harta de que dijeran que era la cornuda de España", ha sentenciado.

La malagueña ha charlado de manera distendida con los tertulianos y se ha recompuesto rápidamente después de mencionar a Arrocet, recuperando así la actitud con la que ha accedido al plató, donde ha protagonizado una divertida simulación del salto del helicóptero de los concursantes de Supervivientes.

Finalmente, la presentadora ha opinado sobre Sálvame: "Habéis creado algo nuevo y diferente en la televisión y que no existía", ha admirado, aunque también ha admitido que dejó de ver el programa durante una temporada: "Dejé de veros por salud. Lo ponía y, nada más empezar, ya estaba el rotulo hablando de mí, de mis hijas...", ha dicho entre risas.