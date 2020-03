María Teresa Campos se reencuentra con Ana Rosa Quintana, reconoce sus peores momentos y opina sobre Bigote Arrocet

Telecinco celebra su 30 aniversario este martes, 3 de marzo, por lo que todos los programas celebran el cumpleaños de la cadena. El programa de Ana Rosa ha querido celebrar sus 15 años en antena invitando a la reina de las mañanas, María Teresa Campos.

La presentadora ha contado sus mejores y peores momentos en televisión y ha confesado que uno de los peores días fue cuando, después de ocho, años tuvo que dejar de hacer el programa de Día a Díaque protagonizaba las mañanas de Telecinco. "Yo me fui sin querer irme", ha reconocido la periodista.

María Teresa ha reconocido también "no haber llevado nunca las riendas de su vida" y que pudo invertir en la productora, pero no lo hizo: "Yo era incapaz de hacerle eso a las personas con las que llevaba toda la vida... Fui tonta".

La locutora ha hablado de algunos de sus compañeros, como Pedro Piqueras, al que ha agradecido su labor como compañero. Además, ha recordado algunas entrevistas a referentes políticos o el mundo del mundo artístico como:Mariano Rajoy, Zapatero, Isabel Pantoja o Rocío Jurado.

Joaquín Prat ha preguntado a la presentadora si tiene por delante nuevos proyectos televisivos, a lo que María Teresa Campos ha respondido que "ya sabes que los proyectos mientras no se firman no soy nada". "Quiero hacer algo que me guste y que me ayude a pagar el alquiler", ha añadido la periodista.

Ana Rosa ha preguntado a María Teresa Campos cómo se encuentra tras su ruptura con Edmundo Arrocet, "ahora un poco rara, una no cierra el ciclo del todo, abrir los ojos", ha añadido. Joaquín Prat ha querido bromear con su invitada: "Los coches ponlos en la calle o llama al chatarrero", ha comentado.

"Me duele Málaga porque de Málaga soy yo y no es exclusivamente mía", ha explicado María Teresa Campos dejando sorprendido a todos los colaboradores. Los tertulianos han insinuado que estas palabras podría ir para Bigote, ya que se ha instalado en Málaga. "El corazón me duele", ha concluido la presentadora mirando a cámara.