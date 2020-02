Yiya ataca a Rocío Flores y Jorge Javier Vázquez le para los pies en la gala de 'Supervivientes 2020'

Rocío Flores y Yiya protagonizaron este jueves uno de los momentos más tensos de la segunda gala de Supervivientes 2020. Y es que las concursantes se enzarzaron en una trifulca en la que hubo de todo: gritos, insultos e incluso un preocupante toque de atención de Jorge Javier Vázquez a Yiya desde el plató.

Las aspirantes se enfrentaron en directo cuando recordaron una de sus broncas en la isla, cuando Flores se negó a subir a ver al Pirata Morgan. La joven aseguraba que estaba en el reality para vivir la experiencia y no para recibir insultos: "Ya le he dicho un montón de veces que si quiere discutir y montar un circo que se olvide de mí", criticó la madrileña sobre su compañera.

"Esta señorita se cree con el derecho, porque pertenece a no sé qué saga. Más que Flores es florero. Se dedica a nada y cuando se dedica a algo, si no estás de acuerdo no puedes decirle que no, porque, si no, estás buscando un minuto de gloria a su costa, como si ella fuese la que proporciona los minutos de audiencia. Ni Antonio ni a mí nos hace falta Rocío para brillar", respondió Yiya.

Yiya acabando en 1 minuto con Rocío Flores. #SVGala2pic.twitter.com/yIWGxe3UTC — Aritz (@AritzMaslany) February 27, 2020

Así, las aspirantes iniciaron una tensa discusión en la que Yiya cargó contra su compañera asegurando que es un "encefalograma plano", porque "no se comunica por la boca para hablar, solo bufa"; y una "morsa": "Se pasa el día flotando por la vida y está todo el puto día con los dientes fuera", se quejó, llamándola también "Ecce homo".

Sin embargo, la concursante fue interrumpida por Jorge Javier Vázquez, que aseguró desde el plató que había "pasado los límites" con sus palabras. Por ello, el conductor del espacio de Mediaset advirtió que la dirección tomaría una decisión sobre su continuidad en Honduras, aunque solo se quedó en un aviso.

Yiya se disculpa, pero se reafirma en su opinión

Yiya y Vicky Larraz fueron las nominadas que recibieron menos apoyo del público, por lo que, en lugar de ser expulsadas, ambas serán desterradas a la playa Desvalida, donde vivirán alejadas de sus compañeros bajo estrictas condiciones.

Tras conocer la noticia, Yiya aprovechó que el programa le había dado una segunda oportunidad para disculparse con el padre de su rival, Antonio David Flores: "Pido perdón por lo que le he dicho pero lo sigo pensando. Son palabras que entiendo que puedan doler a un padre pero es que es lo que pienso", dijo.

"Has estado desafortunada. Han sido unas palabras innecesarias e insultantes. Evidentemente, como tú has dicho, no solo para un familiar sino para toda la gente que está en un plató y que está viendo la televisión. Ellos no merecen escuchar estas palabras", le respondió, entre aplausos, el presentador.