Coronavirus.- L'home ingressat en el Clínic va viatjar al partit de Milà i va començar a notar símptomes el dimarts

Així ho ha indicat aquest dijous la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la roda de premsa que ha oferit per a informar de l'evolució dels dos casos de coronavirus detectats a la Comunitat Valenciana, el citat i el d'un altre home ingressat en l'Hospital de la Plana, a Vila-real (Castelló).

La responsable autonòmica, que ha comparegut en aquest centre sanitari, ha traslladat "un missatge de tranquil·litat a la població" i ha afirmat que l'hospitalitzat en La Plana "evoluciona favorablement" i que "pràcticament està quasi asimptomàtic".

Barceló ha dit que aquesta és "una boníssima notícia" i ha agraït al pacient "la informació que ha traslladat cap a l'exterior i cap a la seua família" sobre el seu estat i "el positiu que ha sigut a l'hora també d'enviar un missatge de tranquil·litat".

La consellera ha valorat la "bona actitud" d'aquest malalt que la seua parella va ingressar ahir en el mateix hospital, on se li han pres mostres per a saber si ha contret coronavirus i s'està a l'espera dels resultats. L'estat d'aquesta persona "és molt bo", com ha confirmat el gerent del departament de salut de la Plana, Miquel Rovira, que ha comparegut juntament amb Ana Barceló.

Així mateix, la titular de Sanitat ha demanat als mitjans de comunicació que traslladen "amb veracitat" les "notícies que genera el coronavirus" i que contrasten la informació "directament amb la Conselleria de Sanitat".