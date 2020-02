Los españoles priorizan los megas y la cobertura al precio a la hora de contratar su línea móvil e internet

El sector de telefonía móvil e internet se encuentra ante una situación de democratización de precios. Hasta 2004 eran muy pocos los que se planteaban que podrían usar su móvil para algo más que para realizar llamadas o enviar mensajes. Sin embargo, con la proliferación y mejora de los dispositivos por parte de las grandes compañías, los españoles ya no sabemos vivir sin el móvil y lo usamos para prácticamente todo.

De hecho, según la V Edición del Estudio elaborado por Rastreator sobre Adicción al Móvil y que analiza el comportamiento de los españoles frente al teléfono móvil, los españoles usan el móvil una media de 4 h y 22 minutos al día, dato que aumenta año a año considerablemente.

El incremento de gigas ha marcado un punto de inflexión en el sector y aunque históricamente han sido tres grandes compañías las que lideraban el mercado, desde que la Comisión Europea autorizó a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a que pudiera obligar a las operadoras a alquilar sus redes a otras compañías y surgiesen las low cost u operadoras móviles virtuales (OMV), y las nuevas preferencias de los usuarios, las reglas han cambiado.

En la actualidad, hay más líneas de telefonía que habitantes y también hay numerosas opciones a la hora de seleccionar una compañía. La lucha de precios entre unas y otras para que no exista una desbandada y captar nuevos clientes es una realidad. De hecho, han surgido nuevas opciones enfocadas a públicos más jóvenes y a usuarios con necesidades muy específicas.

Por eso, es clave que cada uno compare en base a sus prioridades para conseguir que el precio sea el más competitivo y no pagar por servicios que no va a usar como puede ser la línea del teléfono fijo, televisión de pago, minutos de llamadas, gigas innecesarios... ya que la variación final en la factura entre unas y otras puede suponer un ahorro de hasta 200€ al año.

Los españoles priorizan los megas y la cobertura a otros factores como el precio a la hora de contratar su línea móvil e internet pero aunque no sea un factor totalmente decisivo, excepto para los más jóvenes, el 50% de los españoles sí cree que su tarifa actual es demasiado cara.

Sin embargo, hay otros factores que los jóvenes ya no valoran tanto como que se trate de una compañía con reputación e historia. La irrupción de las plataformas como Netflix, HBO etc... van directamente relacionadas con el tema gigas y el "no me importa que marca cojo" solo que tenga conexión a internet para disfrutar de estas. Antes si querías TV te tenías que coger operadores tradicionales, ahora te puedes coger cualquiera. Hay una gran libertad de elección, sin permanencias y los usuarios de menor edad, apuestan por ello.

El sector de telefonía móvil ha dado un gran giro en un periodo muy corto de tiempo y esto va a continuar en esta línea con más y más fuerza. Lo que está claro es que la tendencia y el camino hacia el éxito es la personalización de las tarifas en base a las preferencias de cada uno de los españoles.